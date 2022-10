Mobileye voor 19 dollar per aandeel naar de beurs Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Mobileye van Intel lijkt voor circa 19 dollar per aandeel naar de Amerikaanse beurs te gaan. Dit werd dinsdagmiddag bekend gemaakt. Bij een introductieprijs van 19 dollar, het midden van de bandbreedte van 18 tot 20 dollar die werd afgegeven, wordt Mobileye gewaardeerd op circa 15 miljard dollar. Bij de beursgang worden 41 miljoen aandelen verkocht. Dat zou een bedrag opleveren van ongeveer 780 miljoen dollar. Baillie Gifford en Norges Bank hebben al aangegeven voor 330 miljoen dollar mee te doen aan de beursgang. Mobileye, dat in 1999 werd opgericht, werkt aan cameratechnologie voor zelfrijdende auto's, onder leiding van CEO en oprichter Amnon Shashua. In 2017 werd Mobileye gekocht door Intel. Bron: ABM Financial News

