Vooruitblik Besi: vertraging verwacht

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft in het afgelopen kwartaal duidelijk last gehad van een vertraging. Dit zegt analist Marc Hesselink van ING in aanloop naar de kwartaalupdate van de Duivense toeleverancier van de halfgeleiderindustrie.

"Dat zal zichtbaar worden in de orderinstroom", verwacht Hesselink, die op 97 miljoen euro aan nieuwe orders rekent.

Besi rekent zelf voor het derde kwartaal op een omzetdaling van 20 tot 30 procent op kwartaalbasis. De brutomarge komt vermoedelijk uit tussen de 60 en 62 procent.

"Of de huidige zwakte in de markt een tijdelijke pauze is of langer aanhoudt, is moeilijk te zeggen", aldus Besi bij de halfjaarcijfers, wijzend op de tegenstrijdige signalen voor de economie, op geopolitiek vlak en binnen de eigen sector.

In het tweede kwartaal kwam de omzet uit op 214 miljoen euro, wat op basis van de afgegeven outlook een omzet van 171 tot 150 miljoen euro impliceert. ING heeft hier wel vertrouwen in en rekent op een kwartaalomzet van 161 miljoen euro, 1 miljoen euro meer dan de consensus die Bloomberg samenstelde. ABN AMRO zit exact in lijn met die consensus, en rekent op een marge van 61 procent.

Besi wil de kosten terugdringen en zal het bestand met tijdelijk personeel terugbrengen, zodat dit meer in lijn met de huidige orderinstroom komt. De operationele kosten moeten met 10 tot 15 procent dalen, aldus de halfgeleiderspecialist uit Duiven bij de halfjaarcijfers.

ING verlaagde in aanloop naar de kwartaalcijfers de taxaties, vooral voor 2023. In plaats van een omzet van 691 miljoen euro rekent Hesselink inmiddels op 565 miljoen euro, wat flink lager zou zijn dan de 690 miljoen euro die hij voor dit jaar verwacht. "Maar met en koersdaling van meer dan 50 procent sinds de piek, is veel al ingeprijsd", denkt de analist, die een koopadvies op Besi heeft met een koersdoel van 75,00 euro.

ABN AMRO kijkt vooral uit naar de outlook die Besi voor het vierde kwartaal zal afgeven. "De consensus rekent op een omzetdaling van 4 procent op kwartaalbasis, maar wij op 7,5 procent", aldus de bank, die de taxaties voor 2023 en 2024 met 13 procent verlaagde.

Degroof Petercam geeft aan dat de markt voorsorteert op een neergang in de halfgeleidermarkt, "en dan gaat in Assembly & Packaging meestal harder omlaag dan de markt voor Wafer Fab Equipment".

Inkoop

Besi is inmiddels een nieuw aandeleninkoopprogramma gestart ter waarde van 300 miljoen euro, gelijk aan circa 7,5 procent van het uitstaande aandelenkapitaal. Dit inkoopprogramma moet rond oktober 2023 afgerond zijn.

Donderdag voorbeurs publiceert Besi de kwartaalupdate. Het aandeel noteert dinsdag 3,5 procent hoger op 44,01 euro.