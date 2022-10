Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteren dinsdag rond het middaguur hoger. De Stoxx Europe 600 index stijgt 0,2 procent op 399,44 punten, de Duitse DAX wint 0,8 procent op 12.755,81 punten, de Franse CAC 40 noteert 0,3 procent in de plus op 6.059,92 punten en de Britse FTSE 100 staat 0,5 procent hoger op 6.956,79 punten.

"De aandelenmarkten vinden de weg omhoog, zonder overduidelijke aanjagers, maar wel in het licht van solide bedrijfscijfers, lagere rentes, afgenomen risico's in het Verenigd Koninkrijk en afkoelende gasprijzen", aldus analisten van Danske Bank.

"Beleggers zetten zich schrap voor bewijs dat veel bedrijven al in een malaise zitten. Tot nu toe zijn ze echter aangenaam verrast", zei marktanalist Quincy Krosby van LPL Financial.

Op macro-economisch vlak werd vanochtend bekend dat China een aantal belangrijke publicaties, waaronder over de groei in het derde kwartaal, heeft uitgesteld. Verder viel de Duitse ZEW-index onverwacht mee.

De verwachtingsindex verbeterde van -61,9 in september naar een negatieve stand van 59,2 deze maand. Er was door economen een verslechtering tot -65,0 voorspeld. De index die de huidige omstandigheden weergeeft, daalde in oktober naar een stand van 72,2 negatief, tegen 60,5 negatief een maand eerder.

De euro/dollar noteert stabiel op 0,9844 na het verschijnen van de ZEW-data.

Het pond sterling daalt dinsdag weer, na een sterke stijging op maandag in reactie op nieuwe begrotingsplannen die de Britse minister van financiën Jeremy Hunt aankondigde. De Britse obligatierentes lopen weer op, nadat de Bank of England dinsdag ontkende dat het een plan om zijn balans te verkleinen door middel van obligatie-verkopen wil uitstellen. De pond/dollar koers noteerde aan het eind van de ochtend op 1,1319.

Een vat WTI-olie kost dinsdag rond de 85 dollar en is daarmee een half procent goedkoper dan maandag.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt gaat Deutsche Bank aan kop, met een plus van ruim 3 procent en doet ook chipproducent Infineon goede zaken, met een winst van bijna 3 procent.

Autofabrikanten Mercedes en Volkswagen stijgen zo'n 2,5 procent. De verkoop van personenauto's in Europa is in september flink gestegen, meldde de Europese brancheorganisatie voor de auto-industrie ACEA dinsdag. Het aantal verkochte nieuwe auto's in Europa steeg vorige maand met 9,6 procent tot 787.870 stuks.

In Parijs stijgen Stellantis en Renault rond de 2 procent. Ook in de CAC 40 doen financials en tech het goed. STMicroelectronics wint ruim 2 procent en Credit Agricole en BNP Paribas rond de 2 procent.

In Amsterdam gaan ASML, Besi en ASMI 1 tot 3 procent hoger en is Just Eat Takeaway koploper met een plus van 8 procent, nadat het aandeel maandag al fors steeg. Deutsche Bank verlaagde wel het koersdoel van de maaltijdbezorger.

Philips daalt licht na koersdoelverlagingen van UBS en Jefferies, waarbij laatstgenoemde het aandeel ook op zijn verkooplijst zette.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een groene opening tegemoet. Rond het middag noteren de futures op de S&P 500 tot een procent hoger.

De indexen op Wall Street zijn maandag hoger gesloten. De S&P 500 index steeg 2,7 procent tot 3.677,95 punten, de Dow Jones index won 1,9 procent op 30.185,82 punten en de Nasdaq sloot 3,4 procent hoger op 10.675,80 punten.