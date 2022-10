Valuta: euro beweegt nauwelijks na ZEW index Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro/dollar komt vanochtend nauwelijks van zijn plaats, ondanks een beter dan verwachte ZEW-index. Het muntpaar noteerde aan het eind van de ochtend vrijwel stabiel op 0,9844. "De ZEW-verwachtingsindex is verbeterd maar de huidige omstandigheden blijven verslechteren", oordeelde econoom Carsten Brzeski van ING. De verwachtingsindex verbeterde van -61,9 in september naar een negatieve stand van 59,2 deze maand. Er was door economen een verslechtering tot -65,0 voorspeld. De index die de huidige omstandigheden weergeeft, daalde in oktober naar een stand van 72,2 negatief, tegen 60,5 negatief een maand eerder. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets rekent de markt op verdere verliezen voor de euro ten opzichte van de dollar, met een mogelijke daling tot 0,9000. Als de euro weer boven pariteit met de dollar weet uit te komen, dan zou dit een short squeeze kunnen veroorzaken, met een stijging richting 1,0200, aldus Hewson. Ook de analisten van MUFG denken dat de dollar verder in waarde zal stijgen, omdat de Federal Reserve de rente verder zal verhogen en de mondiale economie wankelt waardoor beleggers veilige havens als de dollar opzoeken. Het pond sterling daalt dinsdag weer, na een sterke stijging op maandag in reactie op nieuwe begrotingsplannen die de Britse minister van financiën Jeremy Hunt aankondigde. De Britse obligatierentes lopen weer op, nadat de Bank of England ontkende dat het een plan om zijn balans te verkleinen door middel van obligatie-verkopen wil uitstellen. Volgens de analisten van MUFG zullen de financiële omstandigheden in het VK krapper blijven dan voor het debacle met het mini-budget dat een paar weken geleden werd aangekondigd, hetgeen de economische groei in het VK ondermijnt. De pond/dollar koers noteerde aan het eind van de ochtend op 1,1319. Volgens Hewson van CMC Markets is een doorbraak boven 1,15 nodig voor het muntpaar om te stabiliseren. De macro-economische agenda oogt de rest van de dag vrij rustig, met vanmiddag nog de industriële productie en het vertrouwen onder huizenbouwers in de VS. Bron: ABM Financial News

