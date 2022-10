Just Eat weer koploper in groene AEX, CM.com iets lager na cijfers

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,5 procent op 644,36 punten.

"Het sentiment op de beurs krijgt een boost door meevallende kwartaalcijfers uit de financiële sector", aldus beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx, wijzend op onder meer cijfers van Bank of America en Bank of New York Mellon gisteren. "Voornamelijk de inkomsten uit de rente lijken de resultaten goed te doen. Nu de rentepolitiek gewijzigd is na jarenlang zeer lage rentes, lijken de banken de vruchten te plukken van hogere rentes", aldus Verstraete.

"Beleggers zetten zich schrap voor bewijs dat veel bedrijven al in een malaise zitten. Tot nu toe zijn ze echter aangenaam verrast", zei marktanalist Quincy Krosby van LPL Financial.

"De aandelenmarkten vinden de weg omhoog, zonder overduidelijke aanjagers, maar wel in het licht van solide bedrijfscijfers, lagere rentes, afgenomen risico's in het Verenigd Koninkrijk en afkoelende gasprijzen", aldus analisten van Danske Bank.

Vanaf vandaag zijn de ogen in de VS ook gericht op cijfers van techbedrijven, met Netflix vanavond nabeurs. Morgen openen onder meer IBM en Tesla hun boeken. En woensdag staat in Amsterdam ook indexzwaargewicht ASML op de agenda.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9841 en de Amerikaanse tienjaarsrente noteert inmiddels weer boven de 4 procent. De olieprijzen daalden krap een procent tot 84 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won Just Eat Takeaway 7,8 procent tot 15,47 euro, nadat het aandeel op maandag ook al met 12,5 procent steeg. Deutsche Bank verlaagde dinsdag het koersdoel voor de maaltijdbezorger van 50,00 naar 42,00 euro, maar herhaalde het koopadvies.

DSM en Besi lagen er vanochtend ook goed bij met plussen tot 2,8 procent. Shell leverde juist 0,7 procent in.

In de AMX won Flowtraders 2,5 procent en ABN AMRO 3,7 procent. Vopak hield met een plus van 0,1 procent de winsten beperkt. Aperam leverde 0,7 procent in.

CM.com daalde onder de kleine aandelen 1,5 procent na cijfers. CM.com verwacht dit jaar met de omzet aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 300 tot 315 miljoen euro uit te komen, met een neerwaarts risico van 10 miljoen euro vanwege de onzekere marktomstandigheden. Pharming schreef 4,8 procent bij.