Beursblik: Sligro waarschijnlijk goed door zomer gekomen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Sligro heeft in het derde kwartaal waarschijnlijk een hogere omzet geboekt in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Dit bleek uit een door het bedrijf zelf samengestelde consensus. De groothandel publiceert donderdag voorbeurs een kwartaalupdate met alleen omzetcijfers. Analisten rekenen gemiddeld op een kwartaalomzet van 639 miljoen euro, in vergelijking met 556 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. ING analist Hans D'Haese rekent op een 20 procent hogere omzet van 667 miljoen euro, gedreven door een combinatie van 12 procent groei en 8 procent inflatie. Hoewel Sligro bij de publicatie van de halfjaarcijfers vanwege de hoge inflatie en het lage consumentenvertrouwen afzag van een concrete voorspelling voor de tweede helft van het jaar, zei D'Haese uit marktbronnen te hebben vernomen dat de sector na een sterk tweede kwartaal de zomer ook goed is doorgekomen. De effecten van de hoge inflatie en het lage consumentenvertrouwen werden volgens hem gecompenseerd door de lage werkloosheid. De vraag is nu echter wanneer, en dus niet of, Sligro de gevolgen van een recessie zal gaan voelen. D'Haese verwacht dat de hoge energierekening de budgetten van huishoudens zal raken en dat restaurants daarom in het vierde kwartaal minder bezoekers zullen verwelkomen en consumenten voor goedkopere opties kiezen. Bepaalde segmenten, zoals fastfood, zullen hier juist van profiteren. ING hanteert een Houden advies met een koersdoel van 24,00 euro voor Sligro. Bron: ABM Financial News

