Beursblik: CM.com tempert verwachtingen

Beeld: CM.com

(ABM FN-Dow Jones) CM.com heeft de lat iets lager gelegd voor 2022 en een strikter kostenbeheer aan te kondigen. Dit stelden analisten van Jefferies dinsdag. Jefferies merkte op dat sectorgenoot Link al eerder een kostenbesparingsplan aankondigde en de strategie omgooit, terwijl Sinch ontslagrondes aankondigde. Jefferies zag de omzet van CM.com weliswaar sterker aantrekken op jaarbasis dan in het tweede kwartaal, maar merkte op dat toen de vergelijkingsbasis moeilijker was. Dezelfde ontwikkeling was te zien voor de brutowinstgroei, aldus de analisten. CM.com verwacht dit jaar met de omzet aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 300 tot 315 miljoen euro uit te komen, met een neerwaarts risico van 10 miljoen euro vanwege de onzekere marktomstandigheden. Jefferies mikt op een jaaromzet van 301 miljoen euro. Gezien de huidige voorkeur van beleggers voor bedrijven die een winstgevende groei realiseren, handhaafde Jefferies het Houden advies met een koersdoel van 11,00 euro. Het aandeel CM.com steeg dinsdagochtend met 0,4 procent tot 10,53 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.