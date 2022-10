AEX hoger geopend, JET zet tocht omhoog voort Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag hoger geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,7 procent hoger op 645,26 punten. Onder de hoofdfondsen won Just Eat Takeaway 4,5 procent tot 14,98 euro, nadat het aandeel op maandag ook al met 12,5 procent steeg. Deutsche Bank verlaagde dinsdag het koersdoel voor de maaltijdbezorger van 50,00 naar 42,00 euro bij handhaving van het koopadvies. ASMI, Besi en ASML lagen er vanochtend ook goed bij met plussen tot 2,4 procent. Ahold Delhaize leverde juist 0,7 procent in. In de AMX won Air France-KLM 2,7 procent en ABN AMRO 2,2 procent. OCI hield met een plus van 0,2 procent de winsten beperkt. CM.com steeg onder de kleine aandelen 1,1 procent na cijfers. Accsys schreef 3,4 procent bij. Bron: ABM Financial News

