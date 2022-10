Hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,7 procent.

Maandag startte de AEX met een dagwinst van 1,6 procent op 640,95 punten de handelsweek al overtuigend in het groen, mede dankzij opluchting op de Britse obligatiemarkt nadat minister Jeremy Hunt zijn nieuwe plannen presenteerde.

Maar, "de volatiliteit is enorm en deze markt is dan ook echt ideaal voor actieve handelaren", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 maandagavond zelfs 2,7 procent hoger, nadat vrijdagavond bij de slotzoemer nog een verlies van 2,4 procent op de borden stond. Vanochtend noteren de Amerikaanse futures opnieuw flink in het groen.

Bemoedigend voor Amerikaanse beleggers is de vooralsnog overwegend positieve ontvangst van bedrijfscijfers, hetgeen erop kan wijzen dat veel slecht nieuws al in de koersen is verdisconteerd.

Zo boekte Bank of America minder winst in het derde kwartaal, door hogere voorzieningen voor oninbare leningen en ondanks sterk stijgende rentebaten. Het aandeel steeg maandag echter meer dan zes procent. Ook Bank of New York Mellon maakte een koersspong na publicatie van de cijfers.

"Beleggers zetten zich schrap voor bewijs dat veel bedrijven al in een malaise zitten. Tot nu toe zijn ze echter aangenaam verrast", zei marktanalist Quincy Krosby van LPL Financial.

Vanaf vandaag zijn de ogen in de VS ook gericht op cijfers van techbedrijven, met Netflix vanavond nabeurs. Morgen openen onder meer IBM en Tesla hun boeken.

En woensdag staat in Amsterdam ook indexzwaargewicht ASML op de agenda.

In Azië is de beurs in Sydney vanochtend koploper met een winst van bijna twee procent. Tokio wint anderhalf procent.

Opvallend is dat een serie Chinese macrocijfers niet werd gepubliceerd. Het Chinese bureau voor de statistiek stelde deze tot nader order uit.

De novemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 0,2 procent lager op 85,46 dollar op de New York Mercantile Exchange. Vanochtend wint de future krap een procent.

Bedrijfsnieuws

CM.com zag in het derde kwartaal de omzetgroei flink aantrekken en voorziet dat deze trend in het laatste kwartaal ook doorzet, maar de jaarcijfers zullen aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte uitkomen, waarschuwde CM.com.

Arcadis gaat aan de slag met de kademuren in de Rotterdamse Europahaven. Financiële details werden niet gemeld.

Jefferies zette het aandeel Philips vanochtend op de verkooplijst met een koersdoel van 11,40 euro en Deutsche Bank verlaagde het koersdoel voor Just Eat Takeaway van 50,00 naar 42,00 euro, maar handhaafde het koopadvies.

Mogelijk komt Air France-KLM in beweging nadat Lufthansa maandagavond de winstverwachting voor dit jaar verhoogde.

Alle toezichthouders hebben goedkeuring gegeven voor de overname van Intertrust door CSC. Vermoedelijk wordt de acquisitie nog dit jaar afgerond.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 2,7 procent tot 3.677,96 punten, de Dow Jones index won 1,9 procent op 30.185,82 punten en de Nasdaq sloot 3,4 procent hoger op 10.675,80 punten.