Deutsche Bank verlaagt koersdoel Just Eat Takeaway

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft dinsdag het koersdoel voor Just Eat Takeaway verlaagd van 50,00 naar 42,00 euro bij handhaving van het koopadvies.

Analist Silvia Cuneo verwacht dat de maaltijdbezorger geen groei heeft gerealiseerd in het derde kwartaal, maar dat de marges wel verbeterden. Deutsche Bank verwacht dat Just Eat Takeaway woensdag een update geeft over de ontwikkelingen in de orders en brutotransactiewaarde voor alle vier segmenten. De bank verwacht dat zowel de orders als de transactiewaarde opnieuw terugliepen, maar minder hard dan in het tweede kwartaal.

Just Eat Takeaway kwam recent nog met een nieuwe outlook voor heel dit jaar en Deutsche Bank verwacht dat deze wordt gehandhaafd. Just Eat verlaagde eind september de outlook voor de bruto transactiewaarde naar een stijging van enkele procenten in 2022. Voorheen mikte het bedrijf voor dit jaar op een stijging van circa 5 procent. Wel verwacht de maaltijdbezorger dat de aangepaste EBITDA in de tweede jaarhelft positief zal zijn. Deutsche Bank hoopt wat kleur te krijgen bij hoe hoog de EBITDA daadwerkelijk zal uitkomen in de tweede jaarhelft.

Just Eat Takeaway komt woensdag met een update over het derde kwartaal.

Het aandeel Just Eat Takeaway steeg maandag maar liefst 12,5 procent tot 14,35 euro.