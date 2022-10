Roche ziet omzet stijgen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Roche heeft in de eerste negen maanden van dit jaar de omzet zien stijgen, ondanks de daling van de verkoop van corona-gerelateerde producten in het derde kwartaal. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Zwitserse farmaceut. Tegen constante wisselkoersen steeg de groepsomzet met 2 procent tot 47,0 miljard Zwitserse frank, tegenover 46,7 miljard in dezelfde periode vorig jaar. In beide divisies daalde de omzet uit de verkoop van corona-gerelateerde producten aanzienlijk in het derde kwartaal. Maar dit werd volgens CEO Severing Schwan gecompenseerd door de sterke vraag naar "nieuwere geneesmiddelen voor multiple sclerose, hemofilie, spinale musculaire atrofie en kanker", die hoog blijft. De omzet uit de farma-divisie bedroeg 33,2 miljard Zwitserse frank en de omzet bij de divisie diagnostica kwam op 13,8 miljard uit. Outlook Op basis van de laatste cijfers besloot Roche om de outlook voor het hele boekjaar te handhaven. Daarmee rekent de farmaceut op een lage enkelcijferige omzetgroei tegen constante wisselkoersen. De kernwinst per aandeel stijgt vermoedelijk met 1 tot 5 procent. Roche verwacht tevens het dividend verder te verhogen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.