Jefferies zet Philips op verkooplijst

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft dinsdag het advies voor Philips verlaagd van Houden naar Underperform en het koersdoel van 22,00 naar 11,40 euro. Dit bleek uit een rapport van analist James Vane-Tempest. Aanleiding voor de adviesverlaging is de winstwaarschuwing waar Philips vorige week met kwam. De analist verwacht dat door de hogere financieringskosten, de investeringen in Diagnosis & Treatment zullen dalen en daardoor ook de vraag. Verder zullen consumenten ook voorzichter worden en houden de verstoringen in de aanvoerketen ook in 2023 aan. Vane-Tempest vindt het verder onwaarschijnlijk dat de verkoop van Sleep Care volgend jaar herstelt. "We rekenen op een permanent verlies van marktaandeel van 50 procent." Ook zullen beleggers voorzichtig blijven met Philips uit vrees voor claims vanwege de problemen met de beademingsapparatuur van het concern. Jefferies houdt er rekening mee dat meer analisten in 2023 hun taxaties en adviezen zullen verlagen en het ziet ook een risico dat de outlook voor de middellange termijn niet houdbaar is. De zakenbank verlaagde de omzetraming voor 2022 met 4,9 procent en voor 2023 met 7,8 procent. Inmiddels zit Jefferies circa 6 procent onder de analistenconsensus met zijn omzettaxaties. De winstramingen liggen zelfs 15 tot meer dan 30 procent lager. Het aandeel Philips sloot maandag op 13,85 euro. Bron: ABM Financial News

