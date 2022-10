China stelt cijfers uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) China zou dinsdag met een serie cijfers komen, waaronder de groei in het derde kwartaal, maar het Chinese bureau voor de statistiek heeft besloten deze cijfers, naast de groei ook de industriële productie en de detailhandelsverkopen tot nader order uit te stellen. Economische ontwikkeling blijft de "topprioriteit" voor de Chinese Communistische Partij, zo bleek afgelopen weekend uit een toespraak van de Chinese president Xi Jinping tijdens de opening van het vijfjaarlijkse partijcongres. Xi hield vast aan het doel van een verdubbeling van het Chinese bruto binnenlands product tegen 2035. Bron: ABM Financial News

