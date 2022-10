Wall Street hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 2,7 procent tot 3.677,96 punten, de Dow Jones index won 1,9 procent op 30.185,82 punten en de Nasdaq sloot 3,4 procent hoger op 10.675,80 punten.

De Amerikaanse aandelenmarkten startten de handelsweek hoger, terwijl beleggers grip proberen te krijgen op de onzekere economische vooruitzichten. Wall Street sloot vrijdag na een turbulente handelsweek fors lager, nadat tegenvallende inflatiecijfers de overtuiging versterkte dat de Fed de rente agressief zal blijven verhogen.

De stijgende inflatie, zwakke economische groei en geopolitieke onzekerheid zullen volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade het sentiment blijven bepalen. "Bovendien zullen beleggers gefocust blijven op de winstrapporten die deze week naar buiten komen", voegde hij toe.

"Beleggers zetten zich schrap voor bewijs dat veel bedrijven al in een malaise zitten. Tot nu toe zijn ze aangenaam verrast", zei marktanalist Quincy Krosby van LPL Financial.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de bedrijvigheid in de regio New York in oktober verder is gekrompen. De Empire State index verslechterde met acht punten tot -9,1.

De euro/dollar noteerde op 0,9838. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 0,9788 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 0,9719 op de borden.

De novemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 0,2 procent, ofwel 0,15 dollar, lager op 85,46 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Dinsdag staan in de VS op macro-economisch vlak een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen industriële productiecijfers over september, gevolgd door het vertrouwen onder huizenbouwers later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Bank of America heeft minder winst geboekt in het derde kwartaal, door hogere voorzieningen voor oninbare leningen en ondanks sterk stijgende rentebaten. Per aandeel lag de winst op 0,81 dollar, 4 cent minder dan vorig jaar, maar 3 cent hoger dan analisten geraadpleegd door Factset hadden voorzien. Het afgelopen kwartaal moest er 0,9 miljard dollar aan de stroppenpot worden toegevoegd, tegen een vrijval van 0,6 miljard een jaar eerder. Het aandeel steeg circa 6,4 procent.

Goldman Sachs is van plan om de investeringsbank en de handelstak te combineren in één divisie. Dit meldde The Wall Street Journal maandag op basis van bronnen. Daarnaast worden de vermogensbeheeractiviteiten gebundeld met onder meer de consumententak activiteiten. Uiteindelijk moet de reorganisatie ervoor zorgen dat er drie divisies overblijven. Het aandeel won bijna 2,0 procent.

Mediatycoon Rupert Murdoch overweegt om Fox Corp. en News Corp weer samen te voegen, zo'n tien jaar nadat de twee mediabedrijven werden opgesplitst. Dit meldde de Wall Street Journal, dat onderdeel is van News Corp, dit weekend op basis van ingewijden. News Corp steeg vrijdag nabeurs 6 procent won maandag circa 3,5 procent.

Elon Musk krijgt het na een overname van Twitter alleen voor het zeggen binnen het bedrijf. Dit schreef techwebsite The Information vrijdag op basis van ingeziene documenten. Uit een aandeelhoudersovereenkomst opgesteld door advocaten van Musk blijkt dat de CEO van Tesla de volledige autoriteit behoudt over belangrijke beslissingen. Zo kan Musk eigenhandig beslissen of Twitter moet worden verkocht of bijvoorbeeld opnieuw naar de beurs gaat, aldus The Information. Twitter steeg circa 0,7 procent.

Biogen won 1,7 procent, nadat het bedrijf meldde dat de FDA drie maanden langer de tijd neemt om zijn experimentele behandeling tegen ALS te beoordelen.