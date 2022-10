Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag lager gesloten, vanwege de angst voor een recessie en een verzwakkende wereldwijde vraag. Vorige week sloot de olieprijs op weekbasis bijna 8 procent lager. Daarmee gaf de markt de winsten terug die eerder in de maand werden geboekt, nadat de OPEC en zijn bondgenoten, bekend als OPEC+, besloten om de productie met 2 miljoen vaten per dag te verlagen vanaf november. De volatiliteit op de financiële markten van vorige week onderstreepte de vrees voor een wereldwijde economische neergang, die de vraag naar olie zou kunnen verlagen, hoewel onderliggende krapte in de voorraden en de bereidheid van OPEC+ om de productie te verminderen de prijzen ondersteunen. Er blijft echter onzekerheid bestaan over de vraagvooruitzichten in China, aangezien Beijing vasthoudt aan zijn nul-COVID-beleid. "De [olie]prijzen kunnen in de nabije toekomst volatiel blijven, aangezien de algemene economische onzekerheid en het beleggerssentiment een sleutelrol blijven spelen in prijsschommelingen, terwijl beleggers in afwachting zijn van macro-publicaties en speeches van centrale bankiers in de loop van de week", zei marktanalist Walid Koudmani van XTB. De novemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 0,2 procent, ofwel 0,15 dollar, lager op 85,46 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

