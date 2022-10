Lufthansa verhoogt winstprognose Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Lufthansa

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Lufthansa heeft zijn winstprognoses voor het hele boekjaar verhoogd, nadat de Duitse luchtvaarder de omzet in het derde kwartaal bijna verdubbelde en de vraag naar vliegreizen in de komende maanden naar verwachting sterk blijft. Dit meldde het concern maandag nabeurs. De Duitse luchtvaartmaatschappij boekte het afgelopen kwartaal een omzet van 10,1 miljard euro, in vergelijking met 5,2 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder. De aangepaste winst voor rente en belastingen (EBIT) steeg van 251 miljoen euro naar circa 1,1 miljard euro. Een reeks stakingen drukte het resultaat met bijna 70 miljoen euro. De cijfers zijn voorlopig. Op 27 oktober publiceert het bedrijf definitieve kwartaalcijfers. Outlook Lufthansa zei op basis van de positieve ontwikkelingen in het derde kwartaal en het niveau van de het huidige aantal boekingen de prognoses voor het hele boekjaar te verhogen. De luchtvaarder voorziet voor heel 2022 een gecorrigeerde EBIT van meer dan 1 miljard euro en een gecorrigeerde vrije kasstroom van meer dan 2 miljard euro. Eerder rekende Lufthansa nog op een gecorrigeerde winst van meer dan 500 miljoen euro en een positieve gecorrigeerde vrije kasstroom. Bron: ABM Financial News

