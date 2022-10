Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 1,8 procent tot 398,48 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,7 procent op 12.649,03 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,8 procent op 6.040,66 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,9 procent hoger op 6.920,24 punten.

De Europese aandelenmarkten stegen maanden, nadat de nieuwe Britse minister van financiën Jeremy Hunt aanvullende stappen aankondigde om de Britse begroting weer op orde te krijgen.

Hij kondigde onder andere aan aan dat het basistarief voor de inkomstenbelasting voorlopig niet wordt verlaagd, evenals de vennootschapsbelasting. Ook wordt de generieke overheidssteun voor de hoge energierekeningen beperkt tot de komende winter. Dit moet 32 miljard Britse pond bijdragen aan de jaarlijkse begroting.

"Hunt is zelfs nog een stap verder gegaan dan waar markten op hadden gerekend," zei marktanalist Stefan Koopman van Rabobank. "Van de oorspronkelijk 45 miljard pond aan stimulering is er nu nog zo'n 20 miljard pond over."

Valutaspecialisten van Monex Europe verwachten desondanks nog steeds een mega rentestap van de Bank of England in november, van mogelijk 100 basispunten.

Op macro-economisch vlak stonden maandag in Europa geen publicaties geagendeerd.

De euro/dollar noteerde op 0,9809. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 0,9724 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 0,9719 op de borden.

Olie noteerde maandag vrijwel vlak. De Europese gasprijzen zijn maandag 8 procent gedaald op berichten van afgelopen weekend dat de Europese Unie een "dynamisch" prijsplafond overweegt voor transacties op de Dutch Title Transfer Facility.

Bedrijfsnieuws

Jefferies heeft de koersdoelen op ArcelorMittal en Aperam verlaagd. ArcelorMittal won uiteindelijk 2,2 procent en Aperam steeg 1,4 procent.

Credit Suisse verlaagde de koersdoelen van ASML en ASMI. De outlook die de twee Nederlandse halfgeleiderspecialisten voor het vierde kwartaal zullen afgegeven, kunnen wel eens een teleurstelling worden, denkt Credit Suisse. ASML won 0,8 procent, terwijl ASMI 1,7 procent hoger noteerde

Elders noteren Infineon en STMicroelectronics tot 4,4 procent in het groen.

Credit Suisse heeft een schikking getroffen met de openbaar aanklager in New Jersey over claims over herverpakte hypotheken die dateren van voor de kredietcrisis van 2008. De Zwitserse bank betaalt 495 miljoen dollar in deze zaak, die over meer dan 10 miljard dollar aan hypotheekeffecten ging. In 2013 had de openbaar aanklager van New Jersey meer dan 3 miljard dollar aan schade geclaimd. Het aandeel noteerde maandag in Zürich 2,6 procent hoger/lager.

In Parijs steeg Renault 3,9 procent, Safran won 3,3 procent en Kering noteerde 3,3 procent hoger. Er waren maandag geen dalers onder de Franse hoofdfondsen.

In Frankfurt won Zalando 4,5 procent. Adidas steeg 3,4 procent, terwijl Puma 2,1 procent won. Daimler Truck noteerde 0,7 procent lager.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 2,5 procent hoger op 3.673,65 punten. De Dow Jones index steeg 1,7 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 3,2 procent in het groen.