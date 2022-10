Wall Street in mineur richting weekend

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag flink lager geëindigd. De S&P 500 daalde 2,4 procent op 3.583,07 punten, de Dow Jones index verloor 1,3 procent op 29.634,83 punten en de Nasdaq sloot 3,1 procent in de min bij een stand van 10.321,39 punten.

De markten in New York verloren kort na de openingsbel al terrein en zakten daarna verder weg. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op de inflatieverwachtingen van de Universiteit van Michigan, die in oktober flink opliepen. Het consumentenvertrouwen in de VS verbeterde deze maand wel, maar de verwachtingsindex daalde.

Donderdag kreeg Wall Street ook al tegenvallende inflatiedata te verwerken. De kerninflatie steeg in september in de VS op jaarbasis van 6,3 naar 6,6 procent. De markt interpreteerde de data als een bevestiging dat de Fed in zijn strijd om de inflatie te beteugelen zijn agressieve beleid niet zal wijzigen en in november de rente met minimaal 75 basispunten zal verhogen.

Toch wisten de Amerikaanse beurzen donderdag flink te stijgen, wat mogelijk het resultaat was van "short-covering", zei analist Marios Hadjikriacos van MX.

Op macro-economisch vlak werd verder bekend dat de detailhandel in de VS in september ten opzichte van de voorgaande maand op een ongewijzigd niveau noteerde, terwijl de markt rekende op een stijging van 0,3 procent. In augustus stegen de verkopen nog wel met 0,4 procent.

De Amerikaanse importprijzen zijn in september op maandbasis gedaald met 1,2 procent, terwijl de exportprijzen daalden met 0,8 procent. De importprijzen van brandstof daalden vorige maand met 7,5 procent.

De euro/dollar handelde vrijdagavond op 0,9728. WTI-olie werd 4 procent goedkoper dan donderdag.

Bedrijfsnieuws

Vanmiddag kwamen een aantal grote banken met kwartaalcijfers, die gemengd werden ontvangen.

JPMorgan Chase boekte in het afgelopen kwartaal een lagere winst ondanks hogere inkomsten, maar overtrof daarmee wel de verwachtingen. Het aandeel steeg 2,0 procent.

Wells Fargo boekte in het derde kwartaal, net als JPMorgan meer inkomsten, maar beduidend minder winst dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aandeel won ruim 2 procent.

Citigroup zag in het derde kwartaal van 2022 de inkomsten op jaarbasis ook stijgen, maar ten opzichte van het tweede kwartaal was er geen verbetering. Het aandeel won bijna een procent.

Morgan Stanley zag in het afgelopen kwartaal zowel de inkomsten als de winst dalen. Het aandeel daalde bijna 5 procent.

Michael Hewson van CMC Markets wees erop dat JPMorgan en Wells Fargo meer geld in de stroppenpot voor kredietverliezen moesten steken. Bij Citigroup en Morgan Stanley vielen de handelsinkomsten tegen, aldus Hewson.

Kroger en Albertsons bevestigen in gesprek te zijn over een fusie, nadat de besprekingen donderdag uitlekten. Kroger koopt alle aandelen Albertsons voor 34,10 dollar per aandeel. Daarmee wordt de overnameprooi gewaardeerd op 24,6 miljard dollar, inclusief 4,7 miljard dollar aan schulden. Kroger daalde ruim 7 procent, terwijl Albertsons ruim 8 procent moest inleveren.

UnitedHealth heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht en verhoogde de winstverwachtingen voor het hele boekjaar. Het zorgconcern verwacht een aangepaste winst van 21,85 tot 22,05 dollar per aandeel, waar eerder nog werd uitgegaan van 21,40 tot 21,90 dollar per aandeel. Het aandeel won een procent.

Beyond Meat daalde bijna 10 procent na een omzetwaarschuwing. De producent van vleesvervangers voorziet nu een jaaromzet van 400 tot 425 miljoen dollar. Eerder werd nog gerekend op een omzet van 470 tot 520 miljoen dollar. Het bedrijf brengt het personeelsbestand terug met circa 200 werknemers. Dat is een verlaging met circa 19 procent.

Elon Musk wordt door federale autoriteiten onderzocht in verband met de overnameplannen voor Twitter voor 44 miljard dollar. Advocaten van Twitter zeiden dat ze kopieën hadden geëist van "inhoudelijke correspondentie" die Musk met de autoriteiten heeft uitgewisseld. Twitter steeg bijna een half procent.

Aandelen Nutanix stegen bijna 25 procent nadat de Wall Street berichtte dat het Amerikaanse cloud-computing bedrijf, met een marktwaarde van 5 miljard dollar, op zoek is naar een koper.