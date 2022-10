Olieprijs daalt flink Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag flink gedaald. Bij een settlement van 85,61 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 4 procent goedkoper. Op weekbasis werd WTI bijna 8 procent goedkoper. Dit is het grootste weekverlies in zo'n twee maanden. Daarmee geeft WTI de helft van de winst terug die het vorige week boekte nadat OPEC+ een productieverlaging van 2 miljoen vaten per dag aankondigde. De daadwerkelijke verlaging wordt door marktkenners op de helft daarvan ingeschat. Deze week hadden oliebeleggers aandacht voor de maandrapporten van de OPEC en het Internationaal Energieagentschap. Beide rapporten waarschuwden dat de vraag naar olie minder hard zal groeien dan eerder verwacht. Dat droeg bij aan het negatieve sentiment, volgens analisten van Commerzbank. Toch is de neerwaartse druk op de olieprijzen beperkt, vanwege het krappe mondiale olie-aanbod en de bereidheid van OPEC+ om in te grijpen en zo een bodem onder de olieprijs te leggen. Volgende richtpunt is het 20e Nationaal Congres van de Chinese Communistische Partij dat zondag begint, volgens Stephen Innes van SPI Asset Management. De uitkomst van het Congres "bepaalt de politieke en economische outlook van China." "Beijing zou de economie meer moeten stimuleren en zich moeten concentreren op het ondersteunen van de consumptie in plaats van op investeringen", aldus Innes, die stelt dat dit positief zou zijn voor de olieprijzen. Een versoepeling van de coronamaatregelen zit er voorlopig niet in, volgens de marktkenner. Bron: ABM Financial News

