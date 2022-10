AEX kampt opnieuw met inflatievrees

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week flink gedaald. Op een slotstand van 630,58 punten op vrijdag daalde de AEX ruim 2,5 procent op weekbasis. Vorige week sloot de hoofdindex op 647,11 punten, toen een plus van een procent.

Vorige week lieten de markten een herstelbeweging zien, maar dit was volgens analist Salah Bouhmidi van IG maar een zogeheten "bear market rally".

"Zo’n beweging zat er aan te komen na weken van dalingen, maar het mag duidelijk zijn dat het lek daarmee niet boven is", aldus de analist. "Pas als er fundamentele redenen voor zijn, zal daadwerkelijk de weg naar boven weer worden ingezet, maar dat is momenteel en in de nabije toekomst nog wensdenken."

De afgelopen dagen verliepen volatiel. Met name donderdag en vrijdagochtend was er sprake van optimisme. Econoom Erik Joly van ABN AMRO wees op een koopjesjacht, en short covering, terwijl Bernard Keppenne, econoom bij CBC Banque, wees op technisch herstel, met op de achtergrond de hoop dat de renteverhogingen langzaam ten einde zullen komen, in afwachting van degelijke bedrijfsresultaten. De econoom waarschuwde wel voor te veel optimisme.

Cijferseizoen van start

Het cijferseizoen ging deze week van start. Volgens Saxo zijn analisten echter te positief over de te verwachte resultaten.

"Het slechte winstseizoen van het derde kwartaal is het gevolg van zowel zwakkere cijfers van bedrijven als onrealistische verwachtingen", aldus aandelenstrateeg Peter Garnry, die erop wijst dat "de gerealiseerde winst over het derde kwartaal achterblijft bij de ramingen en dat de ramingen een sterke winstgroei in het vierde kwartaal suggereren."

De grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo en Morgan Stanley trapten vrijdag het cijferseizoen af, waaruit bleek dat de winst in het laatste kwartaal flink onder druk stond, ondanks dat de meeste banken wel meer inkomsten boekten.

Volgens Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen zijn ook de winstverwachtingen van analisten voor 2023 te rooskleurig, omdat de gevolgen van inflatie te positief worden ingeschat.

Hoge inflatie leidt tot hoge omzetgroei, en dat zou leiden tot een hogere winstgroei. Maar dat werkt alleen als er ook meer producten worden verkocht. Als de prijzen stijgen, maar er worden minder producten verkocht, is het veel moeilijker om de marges en winsten op peil te houden, aldus Van Leenders. Van Lanschot Kempen verwacht daarom een negatieve reële groei.

Amerikaanse inflatie koelt maar mondjesmaat af

Veel aandacht ging deze week uit naar de Amerikaanse inflatiecijfers. De consumentenprijzen in de VS stegen afgelopen maand op maandbasis met 0,4 procent, na een plus van 0,1 procent in augustus. De verwachting van analisten lag op een stijging met 0,3 procent. Op jaarbasis stegen de prijzen met 8,2 procent tegen 8,3 procent een maand eerder. Ook dit was licht boven verwachting.

De kerninflatie, dat wil zeggen gecorrigeerd voor voedsel- en energieprijzen, bedroeg in september 0,6 procent op maandbasis. De verwachting lag op 0,4 procent. Op jaarbasis kwam de kerninflatie uit op 6,6 procent, tegen 6,3 procent een maand eerder. Hier was op 6,5 procent gerekend.

En dus is het "onwaarschijnlijk" dat de Fed van koers zal veranderen, volgens HSBC. Daarvoor zal de centrale bank onder meer een vertragende kerninflatie moeten zien.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade lijkt de Fed geen moeite te hebben met de hogere rentes, omdat het terugdringen van de inflatie prioriteit heeft. Dat werd ook duidelijk uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed, die woensdagavond verschenen, aldus de marktkenner.

Volgens Aslam is de belangrijkste vraag voor de markt hoe lang het zal duren voor de inflatie weer op een normaal niveau zit.

"Het huidige beleid van de Fed lijkt niet goed gepositioneerd om dit aan te pakken", meent Aslam.

Het volgende rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank staat gepland voor 2 november. Uit de FedWatch Tool van CME Group bleek donderdag na het verschijnen van de inflatiedata dat zo'n 97 procent van de markt nu rekent op een verhoging met 75 basispunten. Voor december wordt de kans op nog een verhoging met 75 basispunten ingeschat op bijna 67 procent.

Verder schat de markt de kans dat de federal funds rate in maart volgend jaar op 5,00 tot 5,25 procent staat of zelfs hoger, in op bijna 43 procent. Dat was voor de inflatiecijfers nog slechts 6 procent.

De aandelenmarkten doken even flink in het rood na het verschijnen van de inflatiecijfers, terwijl de Amerikaanse obligatierentes met looptijden van 6 maanden tot en met 20 jaar opliepen tot boven de 4 procent.

De euro/dollar zakte even tot 0,9637 maar noteerde vrijdag op 0,9737.

WTI-olie werd op weekbasis ruim 6 procent goedkoper. De vraag naar olie zal dit jaar volgens de OPEC en het Internationaal Energieagentschap minder hard stijgen dan eerder voorzien.

"Nu de niet aflatende inflatiedruk en renteverhogingen hun tol eisen, kunnen hogere olieprijzen het omslagpunt zijn voor een wereldeconomie die al op de rand van een recessie staat", waarschuwde het IEA verder.

Stijgers en dalers

Ahold Delhaize was koploper in de AEX, met een plus van ruim 7 procent. Just Eat Takeaway verloor daarentegen 10,5 procent en ASML zo'n 11 procent.

Philips daalde op weekbasis met meer dan 13 procent na weer een nieuwe winstwaarschuwing en was daarmee hekkensluiter in de AEX. ING sprak van een "zeer grote winstwaarschuwing". Philips wordt hard geraakt door problemen in de aanvoerketen, vooral bij de Healthcare-divisie, terwijl de consumententak nog redelijk presteerde, zo stelde ING. Philips zal bovendien opnieuw een afschrijving moeten nemen van 1,3 miljard euro in het derde kwartaal gerelateerd aan de problemen met de beademingsapparatuur van het bedrijf. Deutsche Bank zette het aandeel op de verkooplijst.

AkzoNobel steeg bijna 2,5 procent, ondanks een winstwaarschuwing van het Amerikaanse PPG. "De vraag verzwakte verder in Europa. Bovendien was de verbetering op kwartaalbasis in China minder sterk dan verwacht, omdat de coronamaatregelen weer werden hervat", waarschuwde PPG.

In de Midkap ging Air France-KLM aan kop met een plus van bijna 8 procent op weekbasis. PostNL won ruim 6 procent nadat concurrent Deutsche Post zijn outlook verhoogde.

Fagron verloor na cijfers bijna 8,5 procent en belandde daarmee onderaan in de index. Degroof Petercam zag reden het koersdoel voor Fagron te verlagen van 23,00 naar 21,00 euro bij een ongewijzigd koopadvies. De autonome omzetgroei tegen constante wisselkoersen was volgens de analisten in het derde kwartaal teleurstellend. Dit werd veroorzaakt door tekorten in de Amerikaanse aanvoerketen en meer concurrentie in Latijns-Amerika, aldus Degroof. Ook wezen de analisten op de tegenwind voor de steriele faciliteit in het Amerikaanse Wichita.

OCI daalde deze week circa 4,5 procent, nadat zowel Berenberg als Degroof Petercam het aandeel van de kooplijst haalde. Sinds begin dit jaar steeg het aandeel al met ruim 80 procent.

In de AScX stond TomTom onder druk na het openen van de boeken, waarbij de outlook voor 2022 werd verhoogd, maar het bedrijf voor volgend jaar voorzichtiger werd. ING sprak van een sterk derde kwartaal, maar de bank zag wel dat TomTom inderdaad voorzichtiger werd over 2023. De outlook voor de vrije kasstroom in 2023 ging van minimaal 5 procent van de omzet naar nul procent. Dat is het gevolg van een lagere omzetverwachting voor automotive en hogere loonkosten. Het aandeel daalde 12 procent op weekbasis.

Sligro was koploper, met een plus van bijna 6,5 procent. Sligro heeft zich officieel gemeld bij de gerechtsmandatarissen van Makro Cash & Carry Belgium, als partij die interesse heeft om de Metro-winkels van dat bedrijf over te nemen, zo werd deze week bekend.

Vastgoedfonds NSI steeg deze week bijna 2 procent na een outlookverhoging bij de kwartaalcijfers. De resultaten over het derde kwartaal werden volgens Degroof overschaduwd door de onzekerheid rond het schrappen van de FBI-status voor vastgoedfondsen.



Fastned daalde bijna een procent op weekbasis. Na een vertraging van de uitrol van laadstations in het derde kwartaal, verwacht ING voor het vierde kwartaal sterke cijfers van Fastned. De bank verlaagde het koersdoel voor Fastned van 40,00 naar 35,00 euro

Ebusco steeg licht, eveneens na cijfers. De Deurnese bussenbouwer heeft in het derde kwartaal de trends uit de eerste jaarhelft zien doorzetten en herhaalde de outlook voor heel dit jaar.