Video: markt te optimistisch over winstcijfers

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO houdt er rekening mee dat winstgroeiverwachtingen verder naar beneden komen en blijft daarom terughoudend met risico in de portefeuille. Dit zei Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie ABN AMRO, voor de camera van ABM Financial News. Het is tevens de reden dat ABN AMRO zijn sterk onderwogen positie in aandelen handhaaft. Wessels blikt vooruit op het cijferseizoen. "Hoewel analisten hun verwachtingen naar beneden hebben bijgesteld, wordt voor de gehele markt nog steeds winst- en omzetgroei verwacht hoewel dit wel op nominale basis is", zei hij. "De markt gaat ervan uit dat marges, die zich al het hele jaar verrassend sterk houden, nu eindelijk iets zullen gaan dalen. Dit komt mede door de afkoelende economie en doordat spaargeld bij de consument aan het afnemen is. Hierdoor zal de focus van analisten bij de cijfers vooral liggen op uitspraken die iets zeggen over de consumentenvraag en over in welke mate sprake is van voorraadafbouw", zei de strateeg. Ook zal volgens Wessels de sterke dollar de resultaten parten spelen en is de vraag wat bedrijven melden over mogelijke personeelstekorten. Klik hier voor: markt te optimistisch over winstcijfers Bron: ABM Financial News

