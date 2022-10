Lagarde: financiële markten te optimistisch Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ECB

(ABM FN-Dow Jones) De financiële markten zijn te optimistisch en kunnen nog verder dalen. Hiervoor waarschuwde voorzitter Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank vrijdag in haar toespraak tijdens de jaarvergadering van het IMF. "Ondanks recente aanpassingen lijken de financiële markten nog steeds te optimistische resultaten in te calculeren. Dit maakt de waarderingen kwetsbaar als er negatieve verrassingen komen, over bijvoorbeeld de groei, de inflatie, het monetaire beleid of de winstgevendheid van bedrijven", aldus Lagarde. Hoewel sommige beleggingsfondsen hun risicoblootstelling wat hebben afgebouwd, waarschuwde Lagarde dat door de lage liquiditeitsbuffers deze fondsen nog altijd een groot risico vormen voor de brede markt als zij worden gedwongen om te verkopen. Bron: ABM Financial News

