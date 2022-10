Minder winst voor Morgan Stanley Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft in het afgelopen kwartaal de inkomsten en de winst zien dalen. Dat bleek vrijdag bij de kwartaalcijfers van de zakenbank. De nettowinst daalde op jaarbasis van 3,7 miljard tot 2,6 miljard dollar en de winst per aandeel daalde van 1,98 tot 1,47 dollar. Analisten hadden gemiddeld gerekend op 1,52 dollar, aldus FactSet. De inkomsten daalden van 14,8 miljard dollar een jaar eerder tot 13,0 miljard dollar afgelopen kwartaal. De terugval was iets sterker dan de 13,3 miljard dollar die analisten gemiddeld hadden voorspeld. Investment banking zag de inkomsten halveren van 2,8 naar 1,3 miljard dollar. Bij wealth management gingen de inkomsten van 5,9 miljard naar 6,1 miljard dollar. Bij de divisie die zich bezighoudt met onder meer het begeleiden van aandelenemissies daalden de inkomsten van 2,9 miljard naar 2,5 miljard dollar. En bij obligaties en andere vastrentende waarden stegen de inkomsten juist sterk, van 1,6 miljard naar 2,2 miljard dollar. De voorzieningen voor oninbare leningen stegen van 24 miljoen naar 35 miljoen dollar, maar blijven daarmee zeer beperkt. Het aandeel Morgan Stanley lijkt vrijdag 2,6 procent lager te openen. Bron: ABM Financial News

