Kroger en Albertsons bevestigen fusieplannen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kroger en Albertsons hebben bevestigd in gesprek te zijn over een fusie, nadat de besprekingen donderdag uitlekten. De twee Amerikaanse supermarktketens hebben een akkoord bereikt over hun plannen. Kroger koopt alle aandelen Albertsons voor 34,10 dollar per aandeel. Daarmee wordt de overnameprooi gewaardeerd op 24,6 miljard dollar, inclusief 4,7 miljard dollar aan schulden. Albertsons zal begin november een dividend uitkeren van 4 miljard dollar, ofwel 6,85 dollar per aandeel. Kroger had donderdag een marktkapitalisatie van circa 33 miljard dollar en Albertson van 14 miljard. Vermoedelijk moeten er activiteiten worden afgestoten om toestemming van de Amerikaanse toezichthouder te krijgen voor de deal. Samen hebben Kroger en Albertsons meer dan 710.000 mensen in dienst en bijna 5.000 winkels en 66 distributiecentra. Bron: ABM Financial News

