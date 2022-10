JPMorgan Chase presteert beter dan verwacht

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Chase heeft in het afgelopen kwartaal een lagere winst geboekt ondanks hogere inkomsten, maar overtrof daarmee wel de verwachtingen. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse zakenbank.

CEO Jamie Dimon sprak van solide prestaties bij alle divisies. "Hoewel we helaas nog steeds niet weten wat het uiteindelijke effect is van de veranderingen in de kapitaalvereisten als gevolg van Basel III, verwachten we onze doelstelling van een CET1-ratio van 13 procent, inclusief een buffer van 50 basispunten, in het eerste kwartaal van 2023 te bereiken."

JPMorgan Chase boekte in het afgelopen kwartaal een nettowinst van 9,7 miljard dollar, ofwel 3,12 dollar per aandeel, in vergelijking met 11,7 miljard dollar, ofwel 3,74 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder.

Vooraf geraadpleegde analisten rekenden voor het derde kwartaal op een nettowinst van 2,90 dollar per aandeel .

De bank moest afgelopen kwartaal 1,5 miljard dollar reserveren voor eventuele kredietverliezen. Vorig jaar was er juist een vrijdag van 1,5 miljard dollar.

De inkomsten stegen van 29,6 miljard in het derde kwartaal van 2021 naar 32,7 miljard dollar het afgelopen kwartaal. In het tweede kwartaal van dit jaar boekte JPMorgan 30,7 miljard dollar aan inkomsten en behaalde daarop een winst van 8,6 miljard dollar.

Analisten rekenden op een omzet van 32,1 miljard dollar.

Het aandeel JPMorgan Chase noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs 2,1 procent hoger.