Wells Fargo ziet winst op jaarbasis flink dalen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wells Fargo heeft in het derde kwartaal van 2022 meer inkomsten, maar beduidend minder winst geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat maakte de Amerikaanse bank vrijdagmiddag bekend. De nettowinst daalde van 5,1 miljard naar 3,5 miljard dollar. In het tweede kwartaal van dit jaar kwam dit resultaat overigens nog uit op 3,1 miljard dollar. Per aandeel bedroeg de winst 0,85 dollar tegen 1,17 dollar een jaar geleden en 0,74 dollar in het tweede kwartaal. Analisten vooraf geraadpleegd door FactSet gingen uit van 1,09 dollar winst per aandeel in het afgelopen kwartaal. De inkomsten van Wells Fargo stegen afgelopen kwartaal van 18,83 tot 19,51 miljard dollar. Dit lag boven de 18,78 miljard dollar die was voorzien door analisten, volgens FactSet. In het tweede kwartaal kwamen de inkomsten uit op 17,0 miljard dollar. Waar Wells Fargo in het derde kwartaal van vorig jaar een vrijval van 1,4 miljard dollar meldde, moest de bank afgelopen kwartaal 0,8 miljard dollar in de zogeheten stroppenpot voor kredietverliezen steken. De zogeheten Tier 1 ratio noteerde aan het einde van het derde kwartaal op 10,3 procent, 110 basispunten meer dan vereist. Het dividend werd afgelopen kwartaal met 20 procent verhoogd. Vooruitkijkend verwacht de bank nog altijd te zullen profiteren van de stijgende rente. Wells Fargo denkt dat de stijging van de rentebaten de druk op de overige inkomsten ruimschoots zal compenseren op korte termijn. Het aandeel Wells Fargo lijkt vrijdag 2 procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

