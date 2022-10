Amerikaanse futures wijzen op hogere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen vrijdag rond het middaguur op een hogere opening van Wall Street in afwachting van de detailhandelsverkopen en de kwartaalcijfers van vier grote banken.



Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,3 procent in het groen. Daarmee wordt de rally van donderdag, na wel één van de gekste marktdagen in de geschiedenis mag worden genoemd, een vervolg gegeven. Wall Street maakte donderdag, ondanks tegenvallende inflatiecijfers, een opmerkelijke ommezwaai. De kerninflatie steeg in september in de VS op jaarbasis van 6,3 naar 6,6 procent. De markt interpreteerde de data als een bevestiging dat de Fed in zijn strijd om de inflatie te beteugelen zijn agressieve beleid niet zal wijzigen en in november de rente met minimaal 75 basispunten zal verhogen. "De ommezwaai [donderdag] lijkt het resultaat van short-covering", zei analist Marios Hadjikriacos van MX. Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de VS een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de detailhandelsverkopen en de importprijzen, gevolgd door het consumentenvertrouwen en de bedrijfsvoorraden. De euro/dollar noteerde op 0,9745. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 0,9976 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 0,9773 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 1,0 procent lager. Bedrijfsnieuws Een reeks financials presenteert vrijdag kwartaalcijfers. Citigroup, JPMorgan Chase, Morgan Stanley en Wells Fargo komen met cijfers. UnitedHealth heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht en verhoogde de winstverwachtingen voor het hele boekjaar. Het zorgconcern verwacht een aangepaste winst van 21,85 tot 22,05 dollar per aandeel, waar eerder nog werd uitgegaan van 21,40 tot 21,90 dollar per aandeel. Het aandeel steeg voorbeurs 0,8 procent. Beyond Meat daalde 10,1 procent na een omzetwaarschuwing. De producent van vleesvervangers voorziet nu een jaaromzet van 400 tot 425 miljoen dollar. Eerder werd nog gerekend op een omzet van 470 tot 520 miljoen dollar. Het bedrijf brengt het personeelsbestand terug met circa 200 werknemers. Dat is een verlaging met circa 19 procent. Elon Musk wordt door federale autoriteiten onderzocht in verband met de overnameplannen voor Twitter voor 44 miljard dollar. Advocaten van Twitter zeiden dat ze kopieën hadden geëist van "inhoudelijke correspondentie" die Musk met de autoriteiten heeft uitgewisseld. Twitter noteerde voorbeurs 0,2 procent lager. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 2,6 procent hoger op 3.699,91 punten. De Dow Jones index eindigde 2,8 procent in het groen op 30.038,72 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 2,2 procent tot 10.649,15 punten. Bron: ABM Financial News

