Beyond Meat waarschuwt voor lagere omzet

Beeld: Beyond Meat

(ABM FN-Dow Jones) Beyond Meat heeft vrijdag een waarschuwing uitgestuurd en een grootschalige reorganisatie aangekondigd vanwege een zwakke markt voor vleesvervangers, meer concurrentie en de hoge inflatie. Op basis van voorlopige cijfers denkt Beyond Meat dat de omzet in het derde kwartaal uitkomt op 82 miljoen dollar, een daling van 23 procent op jaarbasis. Daarmee komt de jaaromzet vermoedelijk uit op 400 tot 425 miljoen dollar, een afname van 9 tot 14 procent in vergelijking met 2021. Eerder werd nog uitgegaan van 470 tot 520 miljoen dollar. De lagere omzetverwachting zal ook gevolgen hebben voor de marges, waarschuwde Beyond Meat. De fabrikant van plantaardige burgers en worstjes treft maatregelen om de kosten te verlagen en wil zo in de tweede helft van 2023 een positieve operationele kasstroom realiseren. Ongeveer 200 medewerkers zullen moeten vertrekken. Dat komt neer op 19 procent van het totale personeelsbestand. Daarmee is een eenmalige post van 4 miljoen dollar gemoeid. Het grootste deel hiervan valt in het vierde kwartaal van dit jaar. Op 9 november volgen de volledige cijfers. Het aandeel opent vermoedelijk meer dan 10 procent lager. Bron: ABM Financial News

