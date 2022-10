Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag in het groen na de flinke winsten op Wall Street donderdag.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een winst van 0,8 procent op 392,20 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,7 procent naar 12.441,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,9 procent met een stand van 5.931,47 punten. De Britse FTSE steeg vrijdag 0,9 procent naar 6.908,60 punten.

"Door de scherpe ommekeer op de beurzen donderdag, koersen de Europese beurzen vanochtend hoger", concludeerde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De waarderingen van aandelen zijn dit jaar flink gedaald, waardoor koopjesjagers weer op het toneel verschijnen, aldus sommige marktvorsers.

"Er zijn veel redenen waarom een sterke rally plaats heeft gevonden. Maar de vraag of dit een bear market rally is of een duurzame bodem, blijft onbeantwoord", waarschuwde Kevin Verstraete, beleggingsspecialist bij Lynx.

Econoom Bernard Keppenne van CBC Banque spreekt van een technisch herstel, met op de achtergrond de hoop dat de renteverhoging langzaam ten einde zullen komen, terwijl de bedrijfsresultaten er degelijk zouden moeten uitzien. De econoom waarschuwt echter voor te veel optimisme.

De consumentenprijzen van Frankrijk kwamen in de definitieve meting over september ten opzichte van augustus nog lager uit dan in de voorlopige. De eerste meting duidde al op een afname met 0,5 procent, maar de daling bleek nu te zijn uitgekomen op 0,6 procent.

De export van de eurozone in augustus steeg, maar beduidend minder sterk dan de import. De muntunie voerde op jaarbasis 24,0 procent meer uit, maar importeerde ook 53,6 procent meer en dat zorgde voor een tekort op de handelsbalans van 50,9 miljard euro.

In de Verenigde Staten staan vanmiddag de importprijzen over augustus, het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan over oktober, de bedrijfsvoorraden en vooral de detailhandelsverkopen op het programma.

Olie werd vrijdag goedkoper. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het rood op 88,44 dollar, terwijl voor een december-future Brent 93,88 dollar werd betaald, een daling van 0,7 procent.

De euro/dollar noteerde op 0,9728. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 0,9787 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 0,9773 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Het Franse voedingsconcern Danone doet per direct afstand van de Russische operaties, goed voor circa 5 procent van de groepsomzet in de eerste negen maanden van dit jaar. Hierdoor ziet de onderneming zich genoodzaakt tot 1 miljard euro af te schrijven. Danone noteerde X procent .

Royal Mail is in de eerste helft van boekjaar 2022/2023 in de rode cijfers gedoken en kondigt een massaontslag aan. De koers van het aandeel Royal Mail kelderde meer dan 12 procent.

In Frankfurt liep de koers van het aandeel Vonovia 5,6 procent op en in Parijs was die van het aandeel Totalenergies met een winst van 2,8 procent de belangrijkste winnaar. Er lijkt beweging te zitten in het loonconflict dat de energiereus met de vakbonden heeft, ofschoon de grootste daarvan volgens berichten in de media uit de onderhandelingen is gestapt.

In Amsterdam waren de koersen van aandelen van ASML en ASMI met verliezen van 1,4 en 3,5 procent de grootste dalers.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het rood.

De S&P 500 won donderdag 2,6 procent op 3.669,91 punten, de Dow Jones index steeg 2,8 procent op 30.038,72 punten en de Nasdaq sloot 2,2 procent in de plus bij een slotstand van 10.649,15 punten.