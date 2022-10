'Sterke resultaten TomTom met teleurstellende outlook' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) TomTom heeft in het derde kwartaal sterk gepresteerd, maar gaf voor 2023 wel een teleurstellende outlook voor de vrije kasstroom af. Dit stelden analisten van UBS vrijdag. De kwartaalcijfers lagen boven de analistenconsensus en dat resulteerde in een verhoging van de omzetverwachting voor 2022. Vooral dankzij de prestaties van de tak Location Technology, aldus UBS. Voor dit jaar rekent TomTom op een negatieve vrije kasstroom van circa 2 procent van de omzet, gevolgd door een vlakke marge van 0 procent volgend jaar. Dat is beduidend anders dan eerder, toen TomTom voor dit jaar rekende op -5 procent en voor volgend jaar op een plus van minimaal 5 procent. De markt moet nu bepalen wat meer waarde heeft, de outlookverhoging voor 2022, de eerste sinds de coronacrisis, of de grotere voorzichtigheid voor 2023. Het aandeel daalt 12,1 procent naar 6,52 euro. UBS heeft een koopadvies met een koersdoel van 10,50 euro voor TomTom. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.