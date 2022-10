Valuta: dollarzwakte

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag rond 0,9750 dollar en daarmee hoger dan een etmaal eerder toen er nog 0,97 dollar op het bord stond. Vrijdagochtend vroeg noteerde de munt zelfs kort boven de 0,98 dollar. Deze beweging lijkt vooral het gevolg van dollarzwakte.

"De dollar is op dit moment even iets minder gewild ten opzichte van enkele andere, dominante valuta", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. " Het sentiment wordt vrijdag naar ons idee bepaald door een behoefte aan stabiliteit. De belangrijkste valutaparen bewegen dan ook binnen relatief nauwe bandbreedtes", aldus Van der Meer.

De Bank of England beëindigt vandaag de tussentijdse inkoop van obligaties, een besluit dat als een verkrappend beleid kan worden gezien en het Britse pond in principe ondersteunt als het vertrouwen in de obligatiemarkt niet wegebt.

Donderdag liet econoom Philip Lane van de Europese Centrale Bank er geen twijfel over bestaan dat de ECB nog een lange weg van normalisering van het monetaire beleid heeft af te leggen.

Japan liet vrijdag nogmaals laten weten gereed te zijn opnieuw in te grijpen op de valutamarkt, als de lage koers van de yen ten opzichte van de dollar daar om vraagt. De Japanse minister van financiën Shunichi Suzuki was daar in Washington bij de bijeenkomst van ambtsgenoten van de G-20 heel duidelijk over. Kort daarvoor noteerde de dollar op 147,65 yen, de hoogste koers voor de dollar ten opzichte van de Japanse valuta in 32 jaar.

Dat had alles te maken met de opgelopen inflatie in de Verenigde Staten, waar de markt extra rentezenuwen van kreeg. Een belangrijk factor in de Amerikaanse inflatiedata over september betrof die bij de woonlasten. De inflatie daarvoor kwam uit op 0,8 procent en maakt een substantieel deel uit van de kerninflatie en is relatief laat in beweging gekomen. Dit suggereert dat de kerninflatie van de Verenigde Staten voorlopig nog gevoed wordt door relatief hoge woonlasten.

De Bank of Japan bevestigde vrijdag nog maar eens dat het voor het beleidsorgaan nu niet het moment is de rente aan de passen, waarmee het verschil met de Federal Reserve nog altijd in elk geval intact, zo niet groter wordt. Volgens voorzitter Haruhiko Kuroda daalt de inflatie volgend jaar weer tot onder de 2 procent, het streefniveau van de Bank of Japan.

De consumentenprijzen van Frankrijk kwamen in de definitieve meting over september ten opzichte van augustus nog lager uit dan voorlopig kon worden vastgesteld. De eerste meting duidde al op een afname met 0,5 procent, maar de daling bleek nu te zijn uitgekomen op 0,6 procent.

De export van de eurozone over augustus steeg, maar beduidend minder dan de import. De muntunie voerde op jaarbasis 24,0 procent meer uit, maar importeerde ook 53,6 procent meer en dat zorgde voor een tekort op de handelsbalans van 50,9 miljard euro.

In de Verenigde Staten staan vanmiddag de importprijzen over augustus, het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan over oktober, de bedrijfsvoorraden en vooral de detailhandelsverkopen op het programma.

De euro noteerde vrijdag 0,3 procent lager op 0,9749 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8651 Britse pond. Het Britse pond daalde vrijdag 0,5 procent en noteerde op 1,1269 dollar. De dollar noteerde op 147,60 yen, een stijging van 0,3 procent.