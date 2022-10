'Shell focust op belonen aandeelhouders'

(ABM FN-Dow Jones) Shell zal waarschijnlijk in het vierde kwartaal een aandeleninkoopprogramma aankondigen van 2 miljard dollar of meer. Dit meldden analisten van Credit Suisse in aanloop naar de publicatie van de cijfers over het derde kwartaal.

Dit in combinatie met een dividendbetaling van circa 1,8 miljard dollar en de rest van het inkoopprogramma van het derde kwartaal, brengt de totale uitkering in het vierde kwartaal op 4,5 miljard dollar, wat vergelijkbaar is met de kwartaaluitkeringen in 2018 en 2019, zeiden de analisten van Credit Suisse.

Na investeringen en de aandeelhoudersuitkeringen verwacht Credit Suisse dat de nettoschuld van de energiereus zal dalen tot 40 miljard dollar, tegen 52 miljard dollar eind 2021.

Hoewel de inkoop van eigen aandelen in 2023 waarschijnlijk pas in februari zal wordt aangekondigd, nemen de analisten een inkoopprogramma van 13 miljard dollar op in hun ramingen. De gearing zal eind 2023 zijn gedaald tot 10 procent, tegenover 19 procent eind derde kwartaal 2022 en 23 procent ultimo 2021.

Op basis daarvan handhaaft Credit Suisse het Outperform advies met een koersdoel van 35,00 Britse pond. Het aandeel Shell noteerde vrijdag min of meer onveranderd op 26,67 euro.