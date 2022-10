Beursblik: UBS verlaagt koersdoel KPN Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft vrijdag het koersdoel voor KPN verlaagd van 3,15 naar 2,90 euro bij handhaving van het Neutraal advies. Op lange termijn is UBS te spreken over KPN en de Nederlandse telecommarkt, maar op korte termijn zal de tegenwind door promotie voor breedband, de inflatie en een versnelde uitrol van het glasvezelnetwerk op de resultaten drukken in 2022 en 2023. "De grootste onzekerheid ligt evenwel in de vraag of KPN prijsverhogingen voldoende kan doorvoeren om de hogere kosten op te vangen", aldus UBS. UBS verlaagde de taxaties voor 2022 licht, terwijl de verwachtingen voor de EBITDA en vrije kasstroom in 2023 met 2,5 en 3,8 procent neerwaarts werden bijgesteld tot 2,4 miljard en 840 miljoen euro. De consensus mikt volgens UBS op 2,5 miljard en 883 miljoen euro. Als gevolg van de lagere taxaties kwam UBS ook tot een lager koersdoel. Na een koersdaling van 20 procent in de afgelopen drie maanden, houden beleggers volgens de analisten vermoedelijk al rekening met neerwaartse bijstellingen van de consensus. Desondanks zal niet eerder dan in januari, wanneer KPN met de cijfers over het vierde kwartaal komt, een ommekeer komen voor het aandeel KPN. "Pas na de cijfers zal er meer zichtbaarheid zijn over het prijsklimaat en de outlook voor 2023." KPN zal na het vierde kwartaal ook weer eigen aandelen gaan inkopen, zo verwacht UBS. Het aandeel KPN daalde vrijdag licht tot 2,72 euro. Bron: ABM Financial News

