Aegon rondt verkoop belang in joint venture met Liberbank af Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft de verkoop van het belang van 50 procent in een Spaanse joint venture met Liberbank aan Unicaja Banco afgerond. Dit maakte de Nederlandse verzekeraar vrijdagochtend bekend. Het belang werd verkocht voor een bedrag van 177 miljoen euro, zo werd in mei van dit jaar al bekendgemaakt. De verkoopprijs was gebaseerd op 22 keer het operationeel resultaat van de joint venture, die onder meer levensverzekeringen en pensioenproducten aanbiedt aan Spanjaarden. Aegon Spanje zal de netto-opbrengsten uit de verkoop laten terugvloeien naar moederbedrijf Aegon Groep. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.