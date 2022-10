AEX in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteerde vrijdagochtend in het groen, al werd een deel van de openingswinsten gedurende de ochtend alweer ingeleverd. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,4 procent op 635,50 punten.

De Europese beurzen bouwden daarmee voort op de forse winsten op Wall Street donderdagavond. "Door de scherpe ommekeer op de beurzen donderdag, koersen de Europese beurzen vanochtend hoger", concludeerde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De handelsdag ging gisteren gepaard met flinke volatiliteit na de publicatie van Amerikaanse inflatiecijfers, die in september opnieuw beduidend harder stegen dan verwacht. Dit was het sein voor de obligatiemarkten om een renteverhoging door de Federal Reserve begin november van minimaal 75 basispunten in te prijzen, en aandelen werden prompt van de hand gedaan.

Toch trad er een flink herstel op richting het einde van de dag. Op fundamenteel vlak wezen analisten als verklaring voor het herstel onder meer op de trend van dalende grondstoffenprijzen, waardoor er hoop is dat de inflatie de komende maanden kan afkoelen. Daarnaast zijn de waarderingen van aandelen door de scherpe dalingen dit jaar flink afgekomen, waardoor koopjesjagers weer op het toneel verschijnen, aldus sommige marktvorsers.

"Het herstel is vooral technisch van aard", zo oordeelt Hewson van CMC Markets. "Na zes verliesdagen op de beurs, ligt het voor de hand dat de hoger dan voorziene inflatiecijfers al zijn ingeprijsd door beleggers", aldus Hewson.

"Het is interessant om te zien dat een negatieve inflatieverrassing niet langer zoveel angst aanjaagt als in de voorgaande maanden", aldus analisten van SEB.

Hewson van CMC Markets zag dat vooral financials en energieaandelen er gisteren goed bij lagen, waarbij Amerikaanse banken de weg omhoog vonden in aanloop naar kwartaalcijfers van JPMorgan Chase, Citigroup, en Wells Fargo later vandaag. "Deze cijfers kunnen belangrijke inzichten geven in hoe Amerikaanse consumenten hun geld besteden."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9750. De olieprijzen daalden licht tot 88,50 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen noteerden de meeste fondsen in het groen, met uitzondering van ASML en ASMI, die verliezen van 2,3 tot 3,9 procent slikken. Berenberg verlaagde de koersdoelen voor deze aandelen. Wel werd het koopadvies voor beide bedrijven gehandhaafd.

ING en Prosus gingen in de AEX juist aan kop met winsten van circa 2,5 procent.

In de AMX wonnen Galapagos, WDP en CTP ongeveer 3,0 procent. AMG en Basic-Fit daalden licht.

In de AScX leverde TomTom liefst 10,0 procent in na cijfers waarbij de outlook voor 2022 werd verhoogd. ING sprak van een sterk derde kwartaal, maar de bank zag wel dat TomTom voorzichtiger werd over 2023. De outlook voor de vrije kasstroom ging van minimaal 5 procent van de omzet naar nul procent. Dat is het gevolg van een lagere omzetverwachting voor automotive en hogere loonkosten.

Ebusco steeg 1,3 procent, ondanks een stevige koersdoelverlaging door ING. Het koopadvies werd wel gehandhaafd. Avantium won 4,4 procent.