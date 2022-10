KBC zet Arcadis op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Arcadis

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft vrijdag het advies voor Arcadis verhoogd van Accumuleren naar Kopen, maar het koersdoel ging wel van 46,00 naar 41,00 euro. Analisten van KBC pasten hun taxaties aan na twee grote overnames door Arcadis en een ander economisch klimaat. Die overnames betekenen dat de schuld van Arcadis ook stijgt, en dat is in deze onzekere tijden een moedig besluit vindt KBC. De sterke groeitrends, naar verwachting een verdere margeverhoging op middellange termijn en een conservatieve waardering waren aanleiding voor de adviesverhoging. Wel ging het koersdoel omlaag, vanwege de hogere rente en een wat voorzichtigheid ten aanzien van de ontwikkeling van de marges op korte termijn. Het aandeel Arcadis steeg vrijdagochtend met 2,4 procent tot 34,50 euro. Bron: ABM Financial News

