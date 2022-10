ING verlaagt koersdoel Ebusco flink Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft vrijdag het koersdoel voor Ebusco flink verlaagd van 36,75 naar 21,00 euro, maar handhaafde het koopadvies. Bijna een jaar na de beursgang van Ebusco in Amsterdam, vindt ING het tijd om de balans op te maken. Op basis van de voorziene stijging van de productiecapaciteit en de ontwikkeling van het orderboek, naast de aanhoudende verstoringen in de aanvoerketen, verlaagde ING de volumeramingen voor 2023 en 2024 tot respectievelijk 650 en 1.250 bussen. De analisten van ING merkten op dat Ebusco zijn e-bus uitrolt in Australië en actief betrokken is bij tenders in de Verenigde Staten. "Afhankelijk van de successen die daar worden geboekt, kan Ebusco besluiten de capaciteit volgend jaar verder uit te breiden", aldus de marktvorsers. ING had evenwel al eerder op een dergelijk capaciteitsuitbreiding gehoopt. Tegelijk vallen de investeringen ook lager uit dan gedacht, waardoor Ebusco eind juni nog steeds 151 miljoen euro in kas had. Bovendien blijft de vraag in eindmarkten naar elektrische bussen "zeer gezond". "Op basis van de vele contracten die Ebusco wint onder zowel bestaande als nieuwe klanten in veel regio's, denken we dat Ebusco een superieur product biedt tegen een zeer aantrekkelijke prijs en concurrerende kosten“, aldus de analisten. Daarom werd het koopadvies gehandhaafd. Het aandeel Ebusco won vrijdag 2,4 procent tot 15,98 euro. Bron: ABM Financial News

