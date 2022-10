Beursblik: sterk derde kwartaal TomTom Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) TomTom heeft een veel beter dan verwacht derde kwartaal achter de rug in automotive. Dit stelden analisten van ING vrijdag. Dit resulteerde in een hogere outlook voor zowel de omzet als de vrije kasstroom in 2022. Maar tegelijk werd TomTom ook voorzichtiger voor 2023, aldus ING. De outlook voor de vrije kasstroom ging van minimaal 5 procent van de omzet naar nul procent. Dat is het gevolg van een lagere omzetverwachting voor automotive en hogere loonkosten. ING heeft een Houden advies op TomTom met een koersdoel van 8,00 euro. Het aandeel daalt vrijdag 6,4 procent naar 6,94 euro. Bron: ABM Financial News

