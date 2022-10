Netflix komt in november met goedkoper abonnement Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Netflix

(ABM FN-Dow Jones) Netflix komt in november met een goedkoper abonnement waarbij de kijker ook advertenties krijgt getoond. Dit maakte de streamingreus donderdagavond bekend. Het abonnement kost 6,99 dollar tegen 9,99 dollar voor het goedkoopste abonnement zonder advertenties. Vooralsnog zal het goedkopere abonnement vanaf november in twaalf landen beschikbaar zijn, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, Duitsland en Japan, maar meer landen moeten volgen. In Duitsland kost het abonnement 4,99 euro, drie euro goedkoper dan het goedkoopste abonnement zonder reclames. Abonnees krijgen bij het nieuwe abonnement 4 tot 5 minuten aan reclames per uur voorgeschoteld van 15 tot 30 seconden per advertentie. Het goedkope abonnement heeft ook een kleiner aanbod aan films en series, vanwege bepaalde licentieafspraken. Netflix zegt hieraan te werken. Bron: ABM Financial News

