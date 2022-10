Royal Mail kondigt massaontslag aan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Royal Mail is in de eerste helft van boekjaar 2022/2023 in de rode cijfers gedoken en kondigt een massaontslag aan. Dit bleek uit een handelsupdate van het Britse postbedrijf. In het afgelopen halfjaar boekte Royal Mail een aangepast operationeel verlies van 219 miljoen pond, tegen een winst van 235 miljoen pond een jaar eerder. Het postbedrijf wees onder meer op een driedaagse staking die het bedrijf 70 miljoen pond kostte. Royal Mail zegt in reactie op de vakbondsacties, maar ook op het uitblijven van productiviteitsverbeteringen en de lagere pakketvolumes, maatregelen te treffen om de impact te verkleinen. Zo moet het personeelsbestand tegen maart 2023 met 5.000 voltijdsbanen worden teruggebracht en met 10.000 fte tegen augustus 2023. Dit heeft tot gevolg dat er maar liefst 5.000 tot 6.000 ontslagen zullen vallen tegen augustus. Er stroomde verder 274 miljoen pond het bedrijf uit, tegen een instroom van 114 miljoen pond een jaar eerder. De omzet van Royal Mail daalde op jaarbasis met 10,5 procent tot 3,6 miljard pond. De omzet uit pakketten liep 14,4 procent terug tot minder dan 2 miljard pond en die uit briefpost met 5,3 procent. Dit was het resultaat van een volumedaling van 15 procent bij pakketten en van 6 procent van geadresseerde post. Outlook Voor heel het jaar voorziet Royal Mail van een aangepast operationeel verlies van circa 350 miljoen pond, exclusief kosten voor een vrijwillige vertrekregeling. Het verlies kan hierdoor oplopen tot wel 450 miljoen pond als klanten weglopen na de verstoringen binnen het bedrijf. De Britse vakbond heeft al gedreigd met verdere stakingen van 16 dagen in november en december. Als gevolg kan het verlies voor heel het jaar verder oplopen en zal de reorganisatie mogelijk nog groter uitvallen. "De huidige onzekere situatie betekent dat we geen duidelijke outlook kunnen afgeven voor heel het jaar", aldus het bedrijf, dat waarschuwde voor extra voorzieningen als de definitieve halfjaarcijfers worden gepubliceerd op 17 november. Bron: ABM Financial News

