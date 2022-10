Danone trekt zich terug uit Rusland Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Franse voedingsconcern Danone doet per direct afstand van de Russische operaties, goed voor circa 5 procent van de groepsomzet in de eerste negen maanden van dit jaar. Dit maakte Danone vrijdag voorbeurs bekend. Door dit besluit ziet de onderneming zich genoodzaakt tot 1 miljard euro af te schrijven. De Russische activiteiten droegen ook bij aan de autonome omzetgroei en de operationele marges van Danone. Bron: ABM Financial News

