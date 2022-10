Deutsche Bank zet Philips op verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft vrijdag het advies voor Philips verlaagd van Houden naar Verkopen, terwijl het koersdoel van 18,00 naar 11,00 euro ging. Na de "verrassende omvang" van de winstwaarschuwing van afgelopen week, denkt analist Falko Friedrichs dat er nog steeds significante neerwaartse risico's zijn voor het aandeel Philips. Berenberg verlaagde de winstramingen voor 2022, 2023 en de jaren erna stevig. De huidige waardering noemde Friedrichs niet bepaald goedkoop in het licht van de aanhoudende zorgen rond het aandeel. De analist wees hierbij op een vertraging in de vraag onder consumenten, terwijl ook verstoringen in de aanvoerketen een significante klap geven. "Een grotere klap dan voor veel andere bedrijven die we volgen", aldus de analist. De tegenwind zal volgens Friedrichs niet snel gaan liggen en dat zal flink drukken op de consensusverwachtingen voor 2023. Berenberg verlaagde zelf al de taxaties voor de aangepaste winst per aandeel in 2023 met maar liefst 22 procent. Bovendien lijkt het vanwege een veel zwakker dan verwacht 2022 onwaarschijnlijk dat Philips de outlook voor de middellange termijn kan handhaven. "En die outlook werd nog maar enkele maanden geleden afgegeven." Het aandeel Philips sloot donderdag op 13,90 euro. Bron: ABM Financial News

