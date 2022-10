AEX naar verwachting fors hoger van start na achtbaanrit

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting hoger van start na een overtuigend slot op Wall Street donderdagavond. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van krap anderhalf procent.

Donderdag was er nog sprake van een enerverende beursdag waarbij het er even op leek dat beleggers de handdoek in de ring gooiden. Na zes verliesdagen op rij koerste de AEX in aanloop naar Amerikaanse inflatiecijfers aanvankelijk nog voorzichtig hoger.

Om half drie werd echter bekend dat de consumentenprijzen in de VS in september op maandbasis met 0,4 procent beduidend harder zijn gestegen dan verwacht, waarbij op jaarbasis de kerninflatie met 6,6 procent het hoogste niveau in veertig jaar aantikte.

Dit was het sein voor de obligatiemarkten om een renteverhoging door de Federal Reserve begin november van minimaal 75 basispunten in te prijzen, en aandelen werden prompt van de hand gedaan. De AEX koerste in bijna één rechte streep en onder aanvoering van de rentegevoelige halfgeleiders ASML, ASMI en Besi, ruim drie procent in het rood en de index scherpte daarmee de laagste stand van 2022 met procenten aan.

Ook Wall Street noteerde kort na de opening op een jaardieptepunt om vervolgens een imposant herstel neer te zetten. De Dow Jones sloot met banken en energiebedrijven als aanjagers uiteindelijk bijna drie procent hoger, na een aanvankelijk verlies van juist drie procent. Techbeurs Nasdaq won ruim twee procent.

Handelaren en hedgefondsen die anticipeerden en reageerden op de inflatiecijfers, door onder meer het opzetten en weer sluiten van shortposities, zorgden voor extra volatiliteit op de handelsvloeren.

De AEX wist donderdag uiteindelijk de handelsdag af te sluiten met een nipte winst van 0,3 procent op 633,01 punten. Halfgeleiders op Beursplein 5, waaronder ASML, lieten intradag bewegingen van wel 10 procent zien.

Op fundamenteel vlak wezen analisten als verklaring voor het herstel onder meer op de trend van dalende grondstoffenprijzen, waardoor er hoop is dat de inflatie de komende maanden kan afkoelen. Daarnaast zijn de waarderingen van aandelen door de scherpe dalingen dit jaar flink afgekomen, waardoor koopjesjagers weer op het toneel verschijnen, aldus sommige marktvorsers.

In Azië is vanochtend de opluchting voelbaar nadat beleggers al de hele week in gespannen afwachting waren van de Amerikaanse inflatiecijfers. De beurzen in Tokio en Hongkong noteren ongeveer 3,5 procent hoger. Seoel en Sydney winnen grofweg twee procent.

Bij een settlement van 89,11 dollar werd een vat West Texas Intermediate donderdagavond in New York ruim 2 procent duurder. Vanochtend koerst de olie-future vrijwel vlak. De euro wint daarnaast wat aan kracht en het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend op 0,9777.

Beleggers zijn vandaag onder meer alert op de de Britse tienjaarsrente, die donderdag wat daalde. Vandaag loopt de tijdelijke opkoop van obligaties door de Bank of England af. De centrale bank greep in nadat de Britse obligatiemarkt onder zware druk kwam te staan als gevolg van begrotingsplannen van de nieuwe premier Liz Truss en haar regering.

"De Bank of England moet zijn geloofwaardigheid behouden dat het onafhankelijk is en niet worden gezien als een reddingsboei voor een regering met een roekeloos beleid, maar [de centrale bank] kan evenmin toekijken hoe de obligatiemarkt opnieuw instort. De kans neemt toe dat het uiteindelijk opnieuw moet ingrijpen met een dringende interventie", aldus marktanalist Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown.

Het Amerikaanse cijferseizoen gaat daarnaast vandaag echt van start met de vrijgave van cijfers van vooral banken, welke sector doorgaans extra gevoelig is voor de conjunctuur. Onder meer Citigroup, Wells Fargo en de zakenbanken JPMorgan Chase en Morgan Stanley, staan op de agenda.

Bedrijfsnieuws

Berenberg verlaagde het koersdoel voor ASML van 815 naar 615 euro bij handhaving van het koopadvies. Het koersdoel voor ASMI werd daarnaast verlaagd van 340 naar 320 euro, ook bij handhaving van het koopadvies.

Deutsche Bank verlaagde het advies voor Philips van Houden naar Verkopen en het koersdoel van 18,00 naar 11,00 euro.

TomTom behaalde in het derde kwartaal meer omzet dan verwacht en besloot de outlook voor heel dit jaar te verhogen. Voor heel dit jaar rekent TomTom niet langer op een omzet van 470 tot 510 miljoen euro, maar op 505 tot 520 miljoen euro, wat in 2023 zal stijgen naar 500 tot 550 miljoen euro, zoals eerder al aangegeven. Waar TomTom wat positiever werd over de vrije kasstroom dit jaar, werd de navigatiespecialist op dit vlak juist wat voorzichtiger voor 2023.

CSC kreeg de benodigde goedkeuringen van toezichthouders op de Kaaiman Eilanden binnen voor de overname van Intertrust.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 won donderdag 2,6 procent op 3.669,91 punten, de Dow Jones index steeg 2,8 procent op 30.038,72 punten en de Nasdaq sloot 2,2 procent in de plus bij een slotstand van 10.649,15 punten.