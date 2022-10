Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel ASMI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft vrijdag het koersdoel voor ASM International verlaagd van 340,00 naar 320,00 euro, maar handhaafde wel het koopadvies. Dit bleek uit een sectorrapport van analist Tammy Qiu. De vraag naar atomic later deposition, ofwel ALD, blijft volgens Berenberg stijgen. Verder verwacht Qiu dat nieuwe Amerikaanse restricties op het leveren van halfgeleidertechnologie en -apparatuur aan China weinig impact hebben op ASMI. Wel zal ASMI in 2023 last ondervinden van relatief zwakke investeringen in de geheugenmarkt, denkt Berenberg. Voordeel is dat ASMI minder dan de bredere sector is blootgesteld aan de geheugenmarkt. "En de adoptie van ALD-apparatuur zet door in de komende jaren." Het enige echte risico dat Qiu voor ALD ziet, is dat TSMC door technische uitdagingen de productie van 3 nanometer moet vertragen. Het aandeel ASMI sloot donderdag op 235,90 euro. Bron: ABM Financial News

