Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel ASML stevig

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft vrijdag het koersdoel voor ASML verlaagd van 815,00 naar 615,00 euro, maar handhaafde wel het koopadvies. Dit bleek uit een sectorrapport van analist Tammy Qiu. ASML blijft volgens Qiu de geprefereerde partij in de markt om steeds kleinere chips te kunnen maken. Qiu denkt niet dat er beperkingen komen om aan China 28 nanometer en oudere generaties apparatuur te leveren. "Dus de vraag naar machines van ASML blijft sterk", verwacht zij. ASML zal DUV blijven leveren aan China, maar geen EUV. De analist van Berenberg kijkt vooral uit naar 11 november, als ASML een beleggersdag organiseert. Qiu rekent op een stevige outlookverhoging door ASML voor DUV en meer details over EUV. Het aandeel ASML sloot donderdag op 411,30 euro. Bron: ABM Financial News

