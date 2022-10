Flink herstel Europese beurzen voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een flink hogere opening tegemoet, in afwachting van kwartaalcijfers van een aantal grote Amerikaanse banken.

IG voorziet een openingswinst van 236 punten voor de Duitse DAX en een plus van 98 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 67 punten hoger te openen.

De Europese aandelenmarkten zijn donderdag ook hoger geëindigd, na een volatiele sessie die in het teken stond van Amerikaanse inflatiecijfers.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zag hoe de Europese markten flink daalden na het verschijnen van de consumentenprijzen uit de VS. De cijfers toonden dat de inflatie slechts beperkt afkoelt.

Vervolgens wisten de markten richting het slot alsnog te herstellen, mogelijk omdat een renteverhoging van 75 basispunten al is ingeprijsd.

Naast Amerikaanse inflatiedata verschenen er ook Duitse cijfers over de ontwikkeling van de consumentenprijzen. Die stegen in september conform een voorlopige raming met 10,0 procent, van 7,9 procent in augustus.

De Brits tienjaarsrente daalde donderdag. Vrijdag loopt de tijdelijke opkoop van obligaties door de Bank of England af. De centrale bank greep in nadat de Britse obligatiemarkt onder druk kwam te staan als gevolg van begrotingsplannen van de nieuwe premier Liz Truss en haar regering.

"De Bank of England moet zijn geloofwaardigheid behouden dat het onafhankelijk is en niet worden gezien als een reddingsboei voor een regering met een roekeloos beleid, maar [de centrale bank] kan evenmin toekijken hoe de obligatiemarkt opnieuw instort. De kans neemt toe dat het uiteindelijk opnieuw moet ingrijpen met een dringende interventie", aldus marktanalist Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown.

Bedrijfsnieuws

Easyjet heeft in het afgelopen kwartaal een flink hogere omzet geboekt en verwacht een breakeven EBIT-resultaat te hebben geboekt in het afgelopen gebroken boekjaar. Het aandeel steeg ruim 2,5 procent. Sectorgenoten zaten ook in de lift.

In Parijs deed Safran goede zaken met een plus van bijna 5 procent en verloor Pernod Ricard 2,5 procent in de CAC 40. In Frankfurt ging Deutsche Bank aan kop met een winst van ruim 7 procent en was Symrise hekkensluiter in de DAX met een verlies van ruim 3 procent.

Financials hadden sowieso een goede dag. Société Générale won bijna 4 procent, ING steeg ruim 3 procent.

Euro STOXX 50 3.363,99 (+1,0%)

STOXX Europe 600 389,15 (+0,9%)

DAX 12.355,58 (+1,5%)

CAC 40 5.879,19 (+1,0%)

FTSE 100 6.850,27 (+0,4%)

SMI 10.227,90 (+0,3%)

AEX 633,01 (+0,3%)

BEL 20 3.346,80 (+1,0%)

FTSE MIB 20.785,82 (+1,6%)

IBEX 35 7.348,80 (+1,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag al fors hoger geëindigd. Veel aandacht ging uit naar Amerikaanse inflatiecijfers. De consumentenprijzen stegen afgelopen maand op maandbasis met 0,4 procent, na een plus van 0,1 procent in augustus. De verwachting van analisten lag op een stijging met 0,3 procent. Op jaarbasis stegen de prijzen met 8,2 procent tegen 8,3 procent een maand eerder. OOk dit was licht boven verwachting.

De kerninflatie, dat wil zeggen gecorrigeerd voor voedsel- en energieprijzen, bedroeg in september 0,6 procent op maandbasis. De verwachting lag op 0,4 procent. Op jaarbasis kwam de kerninflatie uit op 6,6 procent, tegen 6,3 procent een maand eerder. Hier was op 6,5 procent gerekend.

En dus is het "onwaarschijnlijk" dat de Fed van koers zal veranderen, volgens HSBC. Daarvoor zal de centrale bank onder meer een vertragende kerninflatie moeten zien.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade lijkt de Fed geen moeite te hebben met de hogere rentes, omdat het terugdringen van de inflatie prioriteit heeft. Dat werd ook duidelijk uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed, die woensdagavond verschenen, aldus de marktkenner.

Volgens Aslam is de belangrijkste vraag voor de markt hoe lang het zal duren voor de inflatie weer op een normaal niveau zit.

"Het huidige beleid van de Fed lijkt niet goed gepositioneerd om dit aan te pakken", meent Aslam.

Het volgende rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank staat gepland voor 2 november. Uit de FedWatch Tool van CME Group blijkt donderdag na het verschijnen van de inflatiedata dat bijna 100 procent van de markt nu rekent op een verhoging met 75 basispunten. Voor december wordt de kans op nog een verhoging met 75 basispunten nu ingeschat op 57 procent.

Verder schat de markt de kans dat de federal funds rate in maart volgend jaar op 5,00 tot 5,25 procent staat of zelfs hoger, inmiddels in op bijna 43 procent. Dat was woensdag nog slechts 6 procent.

Aandelenmarkten doken even flink in het rood na het verschijnen van de inflatiecijfers, terwijl de Amerikaanse obligatierentes met looptijden van 6 maanden tot en met 20 jaar opliepen tot boven de 4 procent.

Analist Corné van Zeijl van Actiam zegt dat het inflatiecijfer zonder meer tegenvalt, maar vindt de koersdaling die na het cijfer volgde wel fors, omdat de tegenvaller niet heel verrassend is.

"Economen rekenden op lagere prijzen van vliegtickets en auto's, maar er waren al wel commentaren dat dit nog niet zo snel in de cijfers zou doorwerken", zei Van Zeijl tegen ABM Financial News.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg even naar 4,05 procent, maar zakte gedurende de handel op Wall Street terug tot 3,96 procent.

"De marktvolatiliteit en financiële stabiliteit volgen we nauwlettend", zei econoom Carsten Brzeski van ING, eraan toevoegend dat de snelle stijging van de rentetarieven "duidelijk een potentieel risico is."

Op macro-economisch vlak werd verder bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gestegen met 9.000 tot 228.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op 225.000 aanvragen.

WTI-olie kostte donderdag 89 dollar per vat en werd daarmee 2 procent duurder. De vraag naar olie zal dit jaar volgens het Internationaal Energieagentschap minder hard stijgen dan eerder voorzien.

"Nu de niet aflatende inflatiedruk en renteverhogingen hun tol eisen, kunnen hogere olieprijzen het omslagpunt zijn voor een wereldeconomie die al op de rand van een recessie staat", waarschuwde het IEA verder.

De Amerikaanse olievoorraden zijn afgelopen week fors gestegen, met bijna 10 miljoen vaten.

Bedrijfsnieuws

Kroger is in gesprek met zijn kleinere rivaal Albertsons over een fusie van de twee grote supermarktketens in de Verenigde Staten. Dit meldden diverse Amerikaanse media. Als de gesprekken niet stuklopen, kan een deal op zijn vroegst nog deze week aangekondigd worden, volgens bronnen van The Wall Street Journal. Het aandeel Kroger steeg ruim een procent op het nieuws, terwijl Albertsons bijna 12 procent won.

Kohl's steeg meer dan 2 procent. Macellum Advisors, een activistische belegger die het al langer op Kohl's heeft gemunt, voert de druk op en roept de warenhuisketen op om wijzigingen aan te brengen in het bestuur.

BlackRock overtrof het afgelopen kwartaal de verwachtingen. De Amerikaanse vermogensbeheerder boekte 4,3 miljard dollar aan inkomsten, terwijl de markt rekende op 4,2 miljard dollar. De aangepaste winst kwam uit op 9,55 dollar per aandeel, terwijl de analistenconsensus op 7,06 dollar per aandeel rekende. Het aandeel sloot 6,5 procent hoger.

Delta Air Lines eindigde 4 procent hoger. Afgelopen kwartaal viel de winst iets tegen, maar voor het vierde kwartaal is de luchtvaartmaatschappij optimistischer dan analisten.

Duck Creek Technologies sloot bijna 11 procent hoger. De dienstverlener in de verzekeringssector rapporteerde een omzetstijging van 14 procent in combinatie met een kleiner verlies over het afgelopen kwartaal.

S&P 500 index 3.669,91 (+2,6%)

Dow Jones index 30.038,72 (+2,8%)

Nasdaq Composite 10.649,15 (+2,2%)

AZIE

Nikkei 225 27.124,61 (+3,4%)

Shanghai Composite 3.065,76 (+1,6%)

Hang Seng 16.927,61 (+3,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 0,9779. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 0,9773. Net na het inflatierapport uit de VS daalde het muntpaar even tot 0,9635.

USD/JPY Yen 147,44

EUR/USD Euro 0,9779

EUR/JPY Yen 144,20

MACRO-AGENDA:

03:30 Inflatie - September (Chi)

04:00 Handelsbalans - September (Chi)

08:45 Inflatie - September (Fra)

11:00 Handelsbalans - Augustus (eur)

14:30 Detailhandelsverkopen - September (VS)

14:30 Importprijzen - September (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Oktober vlpg (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - Augustus (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Citigroup - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 JPMorgan Chase - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Morgan Stanley - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Wells Fargo - Cijfers derde kwartaal (VS)