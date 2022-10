Europese beurzen toch hoger na volatiele sessie

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag toch hoger geëindigd na een volatiele sessie die in het teken stond van Amerikaanse inflatiecijfers. De Stoxx Europe 600 index sloot 0,9 procent in de plus op 389,15 punten, de Duitse DAX steeg 1,5 procent op 12.355,58 punten, de Franse CAC 40 won 1,0 procent op 5.879,19 punten en de Britse FTSE 100 eindigde 0,4 procent in het groen bij een slot van 6.850,27 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zag hoe de Europese markten flink daalden na het verschijnen van de consumentenprijzen uit de VS. De cijfers toonden dat de inflatie slechts beperkt afkoelt.

Vervolgens wisten de markten richting het slot alsnog te herstellen, mogelijk omdat een renteverhoging van 75 basispunten al is ingeprijsd.

Naast Amerikaanse inflatiedata verschenen er ook Duitse cijfers over de ontwikkeling van de consumentenprijzen. Die stegen in september conform een voorlopige raming met 10,0 procent, van 7,9 procent in augustus.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 0,9767. WTI-olie kostte ruim 2 procent duurder op ruim 89 dollar per vat. De vraag naar olie zal dit jaar volgens het Internationaal Energieagentschap minder hard stijgen dan eerder voorzien.

"Nu de niet aflatende inflatiedruk en renteverhogingen hun tol eisen, kunnen hogere olieprijzen het omslagpunt zijn voor een wereldeconomie die al op de rand van een recessie staat", waarschuwde het IEA verder.

De Brits tienjaarsrente daalde donderdag. Vrijdag loopt de tijdelijke opkoop van obligaties door de Bank of England af. De centrale bank greep in nadat de Britse obligatiemarkt onder druk kwam te staan als gevolg van begrotingsplannen van de nieuwe premier Liz Truss en haar regering.

"De Bank of England moet zijn geloofwaardigheid behouden dat het onafhankelijk is en niet worden gezien als een reddingsboei voor een regering met een roekeloos beleid, maar [de centrale bank] kan evenmin toekijken hoe de obligatiemarkt opnieuw instort. De kans neemt toe dat het uiteindelijk opnieuw moet ingrijpen met een dringende interventie", aldus marktanalist Susannah Streeter van Hargreaves Lansdown.

Bedrijfsnieuws

Easyjet heeft in het afgelopen kwartaal een flink hogere omzet geboekt en verwacht een breakeven EBIT-resultaat te hebben geboekt in het afgelopen gebroken boekjaar. Het aandeel steeg ruim 2,5 procent. Sectorgenoten zaten ook in de lift.

In Parijs deed Safran goede zaken met een plus van bijna 5 procent en verloor Pernod Ricard 2,5 procent in de CAC 40. In Frankfurt ging Deutsche Bank aan kop met een winst van ruim 7 procent en was Symrise hekkensluiter in de DAX met een verlies van ruim 3 procent.

Financials hadden sowieso een goede dag. Société Générale won bijna 4 procent, ING steeg ruim 3 procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen tot 2 procent in het groen.