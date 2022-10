AEX eindigt na volatiele dag toch in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met winst gesloten. De Amerikaanse inflatie bleek een tegenvaller en dat zorgde voor een schrikreactie onder beleggers, waar het Damrak uiteindelijk toch nog van herstelde.



De AEX index steeg 0,3 procent tot 633,01 punten, terwijl de AMX een winst van 1,8 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 1,2 procent.

Uit cijfers bleek dat de consumentenprijzen in de VS in september op maandbasis harder zijn gestegen dan verwacht. De prijzen stegen met 0,4 procent, na een plus van 0,1 procent in augustus. De markt rekende op een stijging met 0,3 procent. Op jaarbasis stegen de prijzen met 8,2 procent tegen 8,3 procent een maand eerder. De kerninflatie kwam uit op 6,6 procent, het hoogste niveau in veertig jaar.

En dus is het "onwaarschijnlijk" dat de Fed van koers zal veranderen, volgens HSBC. Daarvoor zal de centrale bank onder meer een vertragende kerninflatie moeten zien.

Ook analist Corné van Zeijl van Actiam deelt deze mening. Een verhoging van de rente met 75 basispunten kan volgens Van Zeijl inmiddels zo ongeveer in steen worden gebeiteld. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg even naar 4,05 procent, maar is inmiddels teruggezakt tot 3,97 procent.

Het inflatiecijfer van september liet zien dat de prijzen van essentiële goederen en diensten zoals huisvesting, voedsel, openbaar vervoer en medische zorg sterk bleven stijgen. Dat is een teken dat de hoge inflatie, die in gang werd gezet door de hoge energieprijzen, steeds breder verankerd raakt in de economie, aldus Van Zeijl.

In Duitsland bleken de consumentenprijzen in september ook harder zijn gestegen dan in augustus. Op jaarbasis stegen de prijzen met 10,0 procent, tegen 7,9 procent een maand eerder. Op maandbasis bedroeg de inflatie 1,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 0,9767. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 0,9701 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 0,9704 op de borden.

Olie noteerde donderdag 1,8 procent hoger, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week fors zijn gestegen.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 18 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Aegon en UMG met koerswinsten van 3,3 procent. ING won 3,2 procent, terwijl Wolters Kluwer onderaan bungelde met een verlies van 3,4 procent. Prosus verloor 3,3 procent.

ASML daalde 0,7 procent, ASMI steeg 0,9 procent en Besi won zelfs 1,7 procent. Na de publicatie van de inflatiecijfers leveren de semi's juist hard in.

Philips steeg 2,4 procent en herstelde zo iets van de koersklap na de winstwaarschuwing op woensdag.

In de AMX ging Air France-KLM aan kop met een winst van 6,0 procent en InPost steeg 3,4 procent, terwijl AMG 2,1 procent zag vervliegen.

Fagron verloor na cijfers 10,9 procent. Degroof Petercam zag reden het koersdoel voor Fagron te verlagen van 23,00 naar 21,00 euro bij een ongewijzigd koopadvies. De autonome omzetgroei tegen constante wisselkoersen was volgens de analisten in het derde kwartaal teleurstellend. Dit werd veroorzaakt door tekorten in de Amerikaanse aanvoerketen en meer concurrentie in Latijns-Amerika, aldus Degroof. Ook wezen de analisten op de tegenwind voor de steriele faciliteit in het Amerikaanse Wichita.

In de AScX won vastgoedfonds NSI 1,1 procent na een outlookverhoging bij de kwartaalcijfers. De resultaten over het derde kwartaal werden volgens Degroof overschaduwd door de onzekerheid rond het schrappen van de FBI-status voor vastgoedfondsen. Koploper was Sligro met een koerswinst van 4,0 procent.

Azerion sloot vlak. Het bedrijf gaat meer dan 25 games van Gameloft Business Solutions wereldwijd distribueren en vermarkten.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,0 procent hoger op 3.613,02 punten. De Dow Jones index steeg 1,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,7 procent in het groen.