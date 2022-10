Amerikaanse supermarkten Kroger en Albertsons praten over fusie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kroger is in gesprek met zijn kleinere rivaal Albertsons over een fusie van de twee grote supermarktketens in de Verenigde Staten. Dit meldden diverse Amerikaanse media. Als de gesprekken niet stuklopen, kan een deal op zijn vroegst nog deze week aangekondigd worden, volgens bronnen van The Wall Street Journal. Kroger heeft een marktkapitalisatie van circa 33 miljard dollar en Albertson van 14 miljard. Vermoedelijk zullen activiteiten moeten worden afgestoten om toestemming van de Amerikaanse toezichthouder te krijgen voor de deal. Het aandeel Kroger daalt een procent op het nieuws, terwijl Albertsons 11 procent wint. Bron: ABM Financial News

