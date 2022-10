Beursblik: Fed renteverhoging 75 punten zo goed als zeker

(ABM FN-Dow Jones) Het is zo goed als zeker dat de Federal Reserve de rente bij het komende rentebesluit met 75 basispunten zal verhogen, nu de inflatie in de Verenigde Staten maar niet duidelijk lijkt af te koelen.

De Amerikaanse consumentenprijzen stegen afgelopen maand op maandbasis met 0,4 procent, na een plus van 0,1 procent in augustus. De verwachting van analisten lag op een stijging met 0,3 procent. Op jaarbasis stegen de prijzen met 8,2 procent tegen 8,3 procent een maand eerder. OOk dit was licht boven verwachting.

De kerninflatie, dat wil zeggen gecorrigeerd voor voedsel- en energieprijzen, bedroeg in september 0,6 procent op maandbasis. De verwachting lag op 0,4 procent. Op jaarbasis kwam de kerninflatie uit op 6,6 procent, tegen 6,3 procent een maand eerder. Hier was op 6,5 procent gerekend.

En dus is het "onwaarschijnlijk" dat de Fed van koers zal veranderen, volgens HSBC. Daarvoor zal de centrale bank onder meer een vertragende kerninflatie moeten zien.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade lijkt de Fed geen moeite te hebben met de hogere rentes, omdat het terugdringen van de inflatie prioriteit heeft. Dat werd ook duidelijk uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed, die woensdagavond verschenen, aldus de marktkenner.

Volgens Aslam is de belangrijkste vraag voor de markt hoe lang het zal duren voor de inflatie weer op een normaal niveau zit.

"Het huidige beleid van de Fed lijkt niet goed gepositioneerd om dit aan te pakken", meent Aslam.

Het volgende rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank staat gepland voor 2 november. Uit de FedWatch Tool van CME Group blijkt donderdag na het verschijnen van de inflatiedata dat zo'n 97 procent van de markt nu rekent op een verhoging met 75 basispunten. Voor december wordt de kans op nog een verhoging met 75 basispunten nu ingeschat op 57 procent.

Verder schat de markt de kans dat de federal funds rate in maart volgend jaar op 5,00 tot 5,25 procent staat of zelfs hoger, inmiddels in op bijna 43 procent. Dat was woensdag nog slechts 6 procent.

De aandelenmarkten doken even flink in het rood na het verschijnen van de inflatiecijfers, terwijl de Amerikaanse obligatierentes met looptijden van 6 maanden tot en met 20 jaar opliepen tot boven de 4 procent.

Analist Corné van Zeijl van Actiam zegt dat het inflatiecijfer zonder meer tegenvalt, maar vindt de koersdaling die na het cijfer volgde wel fors, omdat de tegenvaller niet heel verrassend is.

"Economen rekenden op lagere prijzen van vliegtickets en auto's, maar er waren al wel commentaren dat dit nog niet zo snel in de cijfers zou doorwerken", zei Van Zeijl tegen ABM Financial News.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg even naar 4,05 procent, maar is inmiddels teruggezakt tot 3,98 procent. De euro/dollar zakte even tot 0,9637 maar noteert inmiddels weer rond 0,9697.